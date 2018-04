Der Gesetzesentwurf zum Burkaverbot in Luxemburg ist auf der Zielgeraden. Wie Berichterstatterin Viviane Loschetter (déi gréng) dem Tageblatt gegenüber erklärte, soll der Text bereits Ende April dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden. Davor müssen in der Justizkommission am 16. April noch ein paar letzte Änderungen vorgenommen werden, weil der Staatsrat mit dem Entwurf noch nicht ganz zufrieden war. “Wir werden den Vorschlag des Staatsrates eins zu eins übernehmen”, so Loschetter.

Die Kritik des Staatsrates betraf eine Formulierung im Text. Die Regierung will das Tragen der Burka neben dem öffentlichen Verkehr auch in öffentlichen Einrichtungen, wie beispielsweise dem Mudam oder der Philharmonie verbieten. So wie der Text geschrieben ist, sei dies aber laut Staatsrat nicht mit der luxemburgischen Gesetzgebung vereinbar. Das Gremium hat deswegen eine genauere Formulierung vorgeschlagen.

Der Burka-Entwurf der Regierung wird nicht der einzige sein, über den die Abgeordneten Ende April abstimmen werden. Denn: Den beiden Oppositionsparteien CSV und adr ging der Text nicht weit genug. Sie halten an ihren eigenen Gesetzesvorschlägen fest. Während im Text der Regierung die Burka nur an einigen öffentlichen Orten – wie beispielsweise Schulen und im öffentlichen Verkehr verboten wird – wollen die beiden anderen Parteien ein Verbot im gesamten öffentlichen Raum.

Umstrittenes Gesetz

“Wir haben in der Kommission beschlossen, die drei Texte gleichzeitig zur Abstimmung vorzulegen”, erklärt Loschetter. Sie selbst wird den Entwurf der Regierung vorstellen. Bei der CSV ist Gilles Roth Berichterstatter und bei der adr wird Fernand Kartheiser diese Rolle übernehmen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Texte der beiden Oppositionsparteien es durch das Parlament schaffen.

Die CSV und die adr sind nicht die einzigen, die unzufrieden mit dem Entwurf der Regierung sind. Justizminister Félix Braz (déi gréng), der den Entwurf im Juli 2017 vorstellte, musste sich auch Kritik aus den eigenen Reihen gefallen lassen: Unter anderem kritisierten die jungen Grünen das Vorhaben. Der Text war entstanden, nachdem die Regierung sich lange gegen ein Burkaverbot ausgesprochen hatte. Premierminister Xavier Bettel (DP) und Braz wiesen immer wieder darauf hin, dass in Luxemburg die Möglichkeit besteht, die “Vermummung” auf Gemeinde-Ebene zu verbieten.

Doch die LSAP – allem voran Arbeitsminister Nicolas Schmit – machte Druck. Die beiden Koalitionspartner gaben schließlich nach und beauftragten Braz mit der Ausarbeitung eines Entwurfes. Laut dem Islamverband Shoura tragen in Luxemburg etwa 15 Frauen eine Burka oder einen Niqab.