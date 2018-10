Mit GouvAlert.lu präsentiert das Innenministerim eine Anwendung für Smartphones, die im Notfall warnen und Orientierung geben soll.

GouvAlert.lu gibt es sowohl für Android-Handys (über Google Play) als auch für iPhones (über Apples App Store) in drei verschiedenen Sprachen. Erste und wichtigste Nutzungsmöglichkeit ist, die Bürger in Notsituationen direkt und unmittelbar vor eventuellen Gefahren zu warnen. Die Bandbreite reicht dabei von schweren Verkehrsunfällen über Wetterwarnungen, Brände und Probleme mit der Trinkwasserversorgung bis hin zu nuklearen Katastrophen.

Von Trinkwasser bis zu Cattenom

Sollte ein Ereignis mit Auswirkungen auf nationaler Ebene eintreten, erhält der User zunächst eine entsprechende Warnung. Die App greift allerdings auch auf die Standortbestimmung des Gerätes zu, sodass in Absprache mit dem Feuerwehr- und Notdienst CGDIS eine Risikozone (etwa bei Bränden, die giftige Gase entwickeln) definiert werden kann, um gezielt gefährdete Personen zu warnen.

Auch ein direkter Anruf der Nutzer der App an das Notfallzentrum 112 ist möglich: Dann wird der Aufenthaltsort des Anrufers festgestellt, sodass der Ort des Geschehens von den Einsatzkräften ohne Zeitverlust und so präzise wie möglich angefahren werden kann. Daneben gibt die Anwendung eine ganze Reihe von Vorgaben zum korrekten Verhalten in unterschiedlichsten Krisensituationen.

Die neue App wurde vom Innenministerium in Auftrag gegeben und vom CGDIS und dem „Haut commissariat à la protection nationale“ (HCPN) in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Informatikdienst (CTIE) entwickelt.