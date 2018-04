Die Luxemburger Polizei sucht nach drei bis vier Personen, die in der Nacht auf Samstag in der Rue de Bouillon in Luxemburg-Stadt unterwegs waren. Die Unbekannten sollen um 2.30 Uhr in der Nähe einer Diskothek über zwei Jugendliche hergefallen sein. Einer der beiden jungen Leute wurde dabei schwer verletzt und liegt im Krankenhaus.

Laut Polizei war die Schlägerei in Höhe des Friedhofs in der Rue de Bouillon. Eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter liegt noch nicht vor. Zeugen können sich beim Kommissariat in Luxemburg-Stadt unter 4997-4500 melden.

Die Polizei hat eine Karte veröffentlicht, die den Ungefähren Tatort zeigt: