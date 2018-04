Schrecksekunde am Donnerstag um 13.30 Uhr an der Place de Metz in Luxemburg-Stadt: Plötzlich neigt sich eine große Buche, es kracht – und der Koloss stürzt um. Nur wenige Zentimeter neben einer Parkbank kommt der Baum zum Liegen. Niemand wird verletzt.

Die Luxemburger Straßenbauverwaltung bestätigt den Vorfall: “Der Baum ist wahrscheinlich wegen starkem Wind umgefallen”, erklärt Sprecher Ralph Di Marco dem Tageblatt. Die Wurzeln der zwischen 50 und 80 Jahre alten Hainbuche seien nach ersten Analyse nicht von einem Pilz befallen.

Visuelle Kontrollen im ganzen Land

Die Straßenbauverwaltung prüfe die Bäume im ganzen Land. “Es handelt sich um visuelle Kontrollen”, sagt Di Marco. Zeigten die Pflanzen Anzeichen von Instabilität oder Krankheit würden “präzisere Untersuchungen” durchgeführt. Zum Beispiel mit einem Zugtest: “Bei diesem Verfahren wird ein Band um den Baumstamm angefestigt, eine spezielle Maschine simuliert dann die Schwingungen eines Orkans”, erklärt Di Marco. Mit einem Schall-Test oder mit Bohrungen kann festgestellt werden, ob ein Baum faul ist.

Die Bäume an der Pétrusse seien erst 2018 einer Kontrolle unterzogen worden. “Dabei war nichts Ungewöhnliches festgestellt worden”, sagt Di Marco. Über die Zahl der umgefallenen Bäume führt die Behörde keine Statistiken.