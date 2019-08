14’119’520 Blatt Papier hat der Luxemburger Staat im Durchschnitt in den letzten fünf Jahren verschlungen. Das geht aus der gemeinsamen parlamentarischen Antwort von Nachhaltigkeitsministerin Carole Dieschbourg (déi gréng), Finanzminister Pierre Gramegna (DP) und dem zuständigen Minister für administrative Reformen Marc Hansen (DP) hervor.

Trotz dem allgemeinen Wachstum der Staatlichen Behörden sei der Papierkonsum seit Jahren stabil, betonen die Minister in ihrer Antwort auf die parlamentarische Frage von Marc Goergen (Piratenpartei). Die Kosten für das Papier schlagen allerdings immer deutlicher ins Gewicht: 2014 beliefen sich die Kosten aller Ministerien für Papiermaterialien auf 66’191,70 Euro, 2018 liegt der Kostenpunkt bei 75’554,58 Euro.

Konkrete Ziele, um wieviel der Papierkonsum in den Ministerien zu verringern sei, habe die aktuelle Regierung nicht. Insbesondere, da es schwer nachvollziehbar ist, ob ein Blatt Papier wegen internen Prozeduren genutzt werde oder ob es sich um eine Interaktion mit einem Bürger handle. Die Regierung wolle aber ihre Bemühungen fortsetzen, verschiedene Prozeduren zu digitalisieren.So werde beispielsweise der Fischerschein schon jetzt komplett digital ausgestellt. Die Lizenz kann mit einem QR-Code überprüft werden, den der Fischer auf seinem Smartphone vorzeigen kann. Es bleibe allerdings wichtig, trotz allen Fortschritten, keinen zu benachteiligen, der keinen Zugang zu den digitalen Prozeduren habe, so die Minister in ihrer Antwort.