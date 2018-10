Die Rückkehr Luxemburgs auf der Frankfurter Buchmesse wurde seit der Konkretisierung des Projekts Anfang März stark debattiert. Nun hat Koordinatorin Anina Valle den Luxemburger Stand und die Veranstaltungen vorgestellt.

“Ziel der luxemburgischen Anwesenheit in Frankfurt ist es, unsere Bücher und Autoren noch bekannter zu machen und den Autoren und Verlagshäusern eine wirtschaftliche Perspektive zu garantieren”, so Staatssekretär Guy Arendt. Letztere ist umso notwendiger, da der Vertrieb unserer Literatur im Ausland noch immer mangelhaft bis inexistent ist – und bei dem winzigen hiesigen Markt kaum ein Autor vom Schreiben (über)leben kann.

Auf der Buchmesse will man sich folglich auf das Vorstellen nationaler Werke und Autoren, den professionellen Austausch und einen thematischen Schwerpunkt konzentrieren. Dieser ist in diesem Jahr das szenische Schreiben – im Laufe zweier Veranstaltungen wird Yves Steichen vom CNA anhand der filmischen Adaptierungen von “Amok” und der Superjhemp-Comic-Reihe die Herausforderungen der transmedialen Adaptierung diskutieren.

Von den 57 von einer Jury ausgewählten Büchern, die mit nach Frankfurt gehen, wurden 13 Werke ganz besonders hervorgehoben und in einen Lizenzkatalog aufgenommen, der besagte Werke (darunter Nico Helmingers “Menn Malkowitsch”) für Übersetzungen besonders empfehlt.

Der luxemburgische Stand, so Koordinatorin Anina Valle, wird mit seinen 48 Quadratmetern in der Halle 41 B1, einer Halle für unabhängige, kleine Verleger, errichtet. Der von “Human Made” designte Stand wird eine Networking-Ära, Regale, einen Multimedia- und einen Veranstaltungsbereich beinhalten. An Letzterem werden 14 der 20 Veranstaltungen und Rundtischgespräche, für die rund 40 Vertreter der Literaturszene in Frankfurt lesen und moderieren werden, stattfinden.

Um die notwendige Professionalisierung zu gewährleisten, wurden zudem eine Werbeagentur und eine Literaturagentin ins Projekt eingebunden. Ein Shuttlebus fährt jeden Tag von Luxemburg nach Frankfurt, anmelden kann man sich jedoch nur noch heute.