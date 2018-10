Das gute Wetter verabschiedet sich so langsam aus Luxemburg. Nach einem langen Sommer kehrt jetzt der Herbst ein.

Am Wochenende wurde Luxemburg noch vom sogenannten Altweibersommer verwöhnt. Trockenes Wetter mit reichlich Sonne und Temperaturen um die 20 Grad trieben die Menschen nach draußen. Ja, einige Familien nahmen sogar noch einmal ihr Barbecue in Betrieb und aßen auf der Terrasse oder im Garten.

“Solange es das Wetter zulässt, wird gegrillt”, erklärt Claude. Sein siebenjähriger Sohn Ben ergänzt: “Ich liebe Bratwürste. Im Winter gibt es sie aber leider nur sehr selten. Und bin deshalb froh, dass der Sommer in diesem Jahr etwas länger geblieben ist.”

Auch die Terrassen der Cafés und Restaurants waren gut besetzt. “Das hatten wir eher selten, dass um diese Jahreszeit noch so viele Gäste draußen saßen”, freute sich ein Bistrobetreiber. Neben Bier, Wein oder Softdrinks standen auch Sommer-Cocktails hoch im Kurs. “Ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele Leute versuchen, so lange wie möglich vom ‘Summer Feeling’ zu profitieren.”

Noch einmal Vitamin D tanken

Fuhr man durch die Dörfer, sah man noch viele Kinder in den Gärten, auf den Straßen und Spielplätzen. Radfahrer und Wanderer in den Wäldern waren ebenfalls zahlreich unterwegs. “Man muss vom Wetter profitieren. Heute Morgen war ich Rad fahren und jetzt mache ich einen ausgedehnten Spaziergang mit Frau und Hund”, erzählt Mario.

Es schien so, als wollte ein jeder vor der grauen Jahreszeit noch einmal ordentlich Vitamin D tanken. Der Sommer neigt sich aber trotz eines letzten Aufbäumens dem Ende zu. Das merkt man schon morgens. Es ist kalt. In den nördlichen Regionen des Landes sah man sogar Frost auf den Dächern.

Ab dieser Woche sollen laut Wetterdiensten die Temperaturen dann auch merklich sinken und das Regenrisiko soll steigen. Die Höchsttemperaturen werden um die 15 Grad liegen, heißt es. Das soll bis Anfang November so bleiben, meldet “Météo Boulaide”. Dann fallen die Temperaturen auf 10 Grad. In der Nacht wird Frost vorhergesagt. Achtung also, wenn man mit dem Auto unterwegs ist: Es kann stellenweise glatt werden. Und der Nebel, der sich immer öfter über die Täler legt, wird die Sicht der Fahrer noch zusätzlich verschlechtern.

Erste Schneeflocken in den Höhenlagen

Auch können in den höheren Lagen erste Schneeflocken zu sehen sein, die aber (noch) nicht liegen bleiben. Wer einen schnellen Wintereinbruch erwartet, wird also enttäuscht. In den nächsten Wochen sei nicht damit zu rechnen, so MeteoLux. Eine gute Nachricht gibt es aber für alle Wintersport-Fans: In den Alpen soll im November der erste richtige Schnee fallen.

Hier herbstet es jedoch vorerst lediglich. Dafür aber mit allem, was dazugehört: bunt gefärbten Wäldern, Sturm, Regen usw. Aber wie heißt es so schön: Jede Jahreszeit hat ihren Charme.

Wissenswertes zum Herbst

Herbstbeginn ist nicht gleich Herbstbeginn. Der meteorologische Herbst beginnt am 1. September und endet am 30. November. Der kalendarische Herbst richtet sich nach dem Sonnenstand. In Mitteleuropa begann der astronomische Herbst, wie er ebenfalls genannt wird, am 23. September 2018 um genau 3.54 Uhr. Dann nämlich stand die Sonne genau senkrecht über dem Äquator. Dann wandert sie nach Süden. Dieser Tag wird auch Tagundnachtgleiche genannt. Der Tag und die Nacht sind dann theoretisch gleich lang. Danach werden die Nächte wieder länger als die Tage.

Dann existiert noch der phänologische Herbst. Er ist weniger bekannt als die anderen. Er richtet sich nach der Blütezeit bzw. dem Entwicklungsstand der Pflanzen. Da diese aber stark wetterabhängig sind und je nach Bodenbeschaffenheit und Lage variieren, ist das Datum des phänologischen Herbstbeginns von Region zu Region unterschiedlich.