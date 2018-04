Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr kam es in der rue Glesener zu einer Messerstecherei in einer Wohnung. Der Täter flüchtete. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Die Polizei beschreibt den Angreifer als einen 20 bis 25 Jahre alten Mann von “südländischem Typ”. Er trägt den Angaben zufolge einen schwarzen Jogging und khakifarbene Sportschuhe.

Der Mann flüchtet möglicherweise mit einem grauen BMW mit dem Kennzeichen XT6799 – L. Eventuelle Zeugen sollen sich an die Polizei wenden.