Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Samstagabend einen schweren Unfall verursacht hat – und danach abgehauen ist. Ein Fußgänger hat um 20.39 Uhr die Route de Thionville in Höhe des Drogenzentrums Abrigado überquert, als ein “kleiner grauer Wagen mit französischen Nummernschildern” herangefahren kam und den Mann anfuhr. Er wurde dabei über die Motorhaube geworfen und in die Windschutzscheibe geschleudert. Dann blieb er verletzt am Boden liegen.

Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den Mann zu kümmern. Dieser wurde leicht verletzt.