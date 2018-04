Eine einzige Person reichte im vergangenen Jahr beim luxemburgischen Amt für Arbeitsschutz ITM eine Beschwerde wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ein. In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage nennt Arbeitsminister Nicolas Schmit (LSAP) Zahlen für Luxemburg – und kann wenig Substanzielles liefern. 2016 wurde keine einzige Beschwerde eingereicht. Sieben Mal forderten Unternehmen oder Personen in dem Jahr Informationen über das Thema an.

Das Interesse schien 2017 etwas gestiegen zu sein. Immerhin zwölf Personen oder Unternehmen wollten Näheres zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz wissen. Die Person, die in dem Jahr eine Beschwerde einreichte, wurde übrigens enttäuscht: Wegen fehlender Beweislage wurde der Fall nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist – vor allem seit dem Weinstein-Skandal – ein großes Thema. Taina Bofferding hat die parlamentarische Anfrage an Minister Schmit gestellt. Die LSAP-Abgeordnete beruft sich auf eine Umfrage in Frankreich. Diese ergab, dass jede dritte Frau bereits an ihrem Arbeitsplatz sexuell belästigt wurde. Das Spektrum der Belästigungen reicht von unangebrachten Blicken bis hin zu Grabschern – oder sogar einer Vergewaltigung.

Den Chef sensibilisieren

Die genauen Zahlen in Luxemburg kennt die ITM nicht. Laut Minister Schmit zählt das Amt nur die Fälle, bei denen es eingeschaltet wurde. Die Luxemburger Polizei hingegen berücksichtigt nur jene, die unter “unsittliches Verhalten” fallen. Wie Justizminister Felix Braz (“déi gréng”) vor ein paar Monaten mitteilte, wurden im Jahr 2017 von Januar bis Oktober 385 Fälle von “unsittlichem Verhalten” gezählt. Bei wie vielen es sich um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz handelte, ist nicht bekannt. Auch Umfragen – wie die aus Frankreich – gab es in Luxemburg bis dato keine.

Schmit findet, dass man beim Thema sexuelle Belästigung vor allem auf Sensibilisierung setzen sollte. Es sei wichtig, dass vor allem die Chefs geschult würden. Diese müssten ihre Mitarbeiter schließlich kontrollieren. Laut dem luxemburgischen Arbeitsrecht liegt ein Fall von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ab dem Moment vor, in dem das Verhalten der jeweils anderen Person unerwünscht, unpassend und verletzend war.