Sonnenschein, milde Temperaturen – und kein Regen: So soll das Wetter am Osterwochenende in Luxemburg aussehen. Luxemburgs Wetterdienst Meteolux erwartet für den Samstagnachmittag Temperaturen von bis zu 23 Grad. Morgens trübt nicht ein Wölkchen den Sonnenschein.

Am Ostersonntag und am Ostermontag zeigt sich das gleiche Bild. Erst am Dienstag wird das Wetter wieder etwas schlechter. Dann ziehen vermehrt Wolken auf und die Regenwahrscheinlichkeit steigt leicht. Am Dienstagabend könnten Schauern auf das Großherzogtum plätschern. Und am Mittwoch soll es mit der Sonne definitiv vorbei sein: Dann zeigt sich ein grauer, wolkenbehangener Himmel. Spätestens am Nachmittag kommt der Regen. könnte es sogar regnen. Am Donnerstag könnte es über Luxemburg sogar Gewittern. Dann soll das Thermometer nur noch maximal 16 bis 19 Grad anzeigen.