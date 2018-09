Ende September 2008 wurde Luxemburg heftig von der weltweiten Finanzkrise getroffen. Die Nerven der Banker lagen blank. Die schlimmsten Vorstellungen gerieten plötzlich in den Bereich des Möglichen. Die Kunden machten sich Sorgen um ihre Spareinlagen – bei so mancher Bank standen sie Schlange, um ihr Geld abzuheben und es in Sicherheit zu bringen. Die Luxemburger Regierung musste innerhalb von wenigen Tagen mit Milliarden einspringen, um zwei der größten und wichtigsten Banken des Landes zu retten.

Die Finanzexperten selbst haben das Vertrauen in ihre eigene Branche verloren. “Die Mehrheit der Banker in Luxemburg erwartete damals, dass es im Finanzsystem zur Kernschmelze kommen würde”, erinnert sich Jean-Jacques Rommes, damaliger Direktor der Luxemburger Bankenvereinigung ABBL. “Es herrschte eine wirklich schlechte Stimmung.”

“Die Banker wissen, was für eine Katastrophe ein Zusammenbruch des Finanzsystems bedeutet hätte”, so Rommes weiter. “Man erhält kein Geld mehr, Gehälter werden nicht mehr ausbezahlt … Im Gegensatz zu der Öffentlichkeit war ihnen bewusst, wie gefährlich es wirklich werden konnte. Sie wissen, was es bedeutet, wenn Zentralbanken (am Interbankenmarkt) einspringen müssen, weil sich die Banken gegenseitig nicht mehr vertrauen.”