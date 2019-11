Es ist nicht jedermann gegeben, einfühlsam, aber ohne übertriebenes Pathos über dramatische Ereignisse seines Landes zu schreiben. Insbesondere wenn sie das Schicksal von Hunderten, ja Tausenden Menschen betreffen, von Menschen, die, gestern noch Nachbarn, willkürlich zu Feinden erklärt und im wahrsten Sinn des Wortes ausgelöscht wurden. Die Aufgabe wird nicht leichter, wenn die Tragödie etliche Jahrzehnte zurückliegt und den wenigsten Zeitgenossen noch in Erinnerung geblieben ist. Mit seinem bei den Editions Phi veröffentlichten „Luxemburg im Schatten der Shoah“ hat sich der Publizist Mil Lorang dieser schwierigen Aufgabe angenommen.

Das Buch fasst eine Artikelserie zusammen, die der Autor zwischen September 2016 und November 2018 im Tageblatt veröffentlicht hat. Die Beiträge wurden überarbeitet, durch neues Text- und Bildmaterial, durch Augenzeugenberichte und Porträts von Opfern ergänzt.

Anlass der Zeitungsbeiträge war die erste Massendeportation von Juden aus Luxemburg durch die Nazis 1941, die sich am 16. Oktober 2016 zum 75. Mal jährte. Wenige Monate zuvor hatten Luxemburgs Regierung und das Parlament erstmals offiziell bei der jüdischen Gemeinschaft um Entschuldigung gebeten. Allzu erdrückend war die Beweislage. Die Luxemburger Behörden hatten den Nazis bei der Vorbereitung der Judenverfolgung zu Diensten gestanden. Das ganze Ausmaß dieser Kollaboration hatte der im Februar 2015 veröffentlichte Artuso-Bericht zutage gefördert.

Im Auftrag der Regierung hatte die vom Zeithistoriker Vincent Artuso geleitete Arbeitsgruppe die Arbeit der Verwaltungskommission, die nach dem Einmarsch der Nazis am 10. Mai 1940 die flüchtige Regierung ersetzt hatte, während der ersten Monate der deutschen Besatzung unter die Lupe genommen. Indem sie u.a. eine namentliche Aufstellung der in Luxemburg lebenden Juden erstellte, machte sich die Kommission zum willfährigen Gehilfen der Nazis, die sich der Auslöschung der jüdischen Kultur auch in Luxemburg verschrieben hatten.

Sieben Deportationen

Nach dem Überfall Luxemburgs am 10. Mai 1940 wurden die Rassengesetze Deutschlands auch hierzulande angewandt. Die jüdische Kultur sollte vernichtet, aus dem Leben Luxemburgs verschwinden. Für die Juden bedeutete das Zwangsemigration, wenn sie denn noch ein Land aufnahm, oder Vernichtung. Wie in Deutschland und Österreich wurden sie ihres Vermögens und anderen Eigentums beraubt. Ihnen wurde verboten, als Beschäftigte oder Selbstständige zu arbeiten, den Kindern wurde der Schulbesuch verboten.

Insgesamt sieben Deportationszüge verließen Luxemburg in Richtung Osten. Der erste und mit 323 Menschen bedeutendste Transport verließ den Hauptbahnhof Luxemburg am 16. Oktober 1941 nach Litzmannstadt (Lodz) im besetzten Polen. Nach dieser Deportation sei Luxemburg für die Nazi-Okkupanten de facto „judenfrei“ gewesen, schreibt Lorang unter Verweis auf entsprechende Meldungen in den gleichgeschalteten Medien des Landes. Nur einige wenige, zumeist Kranke und Altersgeschwächte, blieben zurück. Doch auch die „werden von den deutschen Volksgenossen getrennt und in einem abgelegenen gemeinsamen Heim untergebracht“ – der ehemaligen Klosteranlage Fünfbrunnen bei Ulflingen. Lorang spricht von etwa 400 übriggebliebenen jüdischen Einwohnern.

Ausführlich wird in diesem der ersten Deportation gewidmeten Teil in Lorangs Werk das Ghetto von Lodz beschrieben, in das die Juden aus Luxemburg mit Zehntausenden anderen Deportierten ausharren mussten. Überbevölkerung und schlechte Versorgung mit Lebensmitteln, fehlende medizinische Versorgung drückten die Sterblichkeitsrate dramatisch nach oben. Das Ghetto produzierte für die Wehrmacht und die deutsche Bevölkerung (u.a. „modische Unterwäsche für die moderne deutsche Frau“). Überflüssige, „unproduktive“ Menschen wurden nach Chelmno (deutsch: Kulmhof) 60 Kilometer von Lodz verfrachtet, wo sie durch Auspuffgase ermordet wurden. 70.849 Menschen wurden zwischen Januar und September 1942 auf diese Weise getötet. „Kulmhof wurde zum ersten rein ‚industriell organisierten‘ Vernichtungslager der Nazis“, schreibt Lorang. Hier wurde die Mehrheit der Juden vom Transport Luxemburg-Litzmannstadt ermordet.

Bis Juni 1943 folgten sechs weitere Deportationen. Eine nach Izbica, eine nach Auschwitz, beide im besetzten Polen, drei nach Theresienstadt im okkupierten Tschechien. Die letzte Deportation führte nach Theresienstadt und Auschwitz. 658 Juden wurden unter unmenschlichen Bedingungen in Güterwaggons abtransportiert. Nur 44 sollten überleben.

Den Kapiteln zu den einzelnen Deportationen hat Lorang die Namensliste der Deportierten hinzugefügt mit Altersangabe und dem letzten bekannten Wohnort. Dem Autor mag man seinen fast buchhalterischen Blick auf das Geschehene vorwerfen, wenn er genau aufzählt, wie viele Menschen deportiert wurden und wie viele überlebten. Doch eben diese nüchterne Herangehensweise verstärkt das Grauen, das man beim Lesen dieser Zeilen empfindet. Etwa 1.300 Juden, die beim deutschen Einmarsch noch in Luxemburg lebten, wurden Opfer der Shoah. Die nicht direkt aus Luxemburg deportierten Juden wurden auf ihrer Flucht nach Belgien und Frankreich von den Nazis aufgegriffen und in die Vernichtungslager deportiert.

Reichspogromnacht

Ein zerstörtes jüdisches Geschäft im saarländischen Homburg

Lorang stellt die Shoah in Luxemburg in einem größeren Kontext. So widmet er einen Abschnitt der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 in Deutschland, schildert die geschichtlichen Hintergründe dieses besonderen Datums für Hitler und die Nazipartei (Putschversuch am 9. November 1923 in München). Lorang zitiert erschütternde Augenzeugenberichte der Reichskristallnacht, die eine neue Phase der Verfolgung der jüdischen Bürger einläutete. Mit dem Novemberpogrom wurde der jüdischen Bevölkerung jede eigenständige Lebensgrundlage im Reich entzogen. Es folgt wenig später die Enteignung jüdischen Vermögens. Den Juden blieb nur die Emigration oder das Warten auf den Tod, schreibt Lorang. Die Schilderung der Ereignisse vom 9. November 1938 in Deutschland ist von Bedeutung, um zu verstehen, was sich zwei Jahre später dann im schon besetzten Luxemburg wiederholen sollte.

Die antijüdische Politik Nazi-Deutschlands hatte bereits vor der Pogromnacht vom 9. November eine große Emigrationswelle ausgelöst. Nur, niemand wollte Juden aufnehmen. Quasi ergebnislos endete eine internationale Konferenz zur Flüchtlingsproblematik im Juli 1938 in Évians-les-Bains, schreibt Lorang. Eine Voraussetzung zur Aufnahme von Juden war, sie sollten ihr Vermögen aus dem Emigrationsland mitnehmen. Was aber unmöglich war, da die Nazis die Juden enteignet hatten.

Auch nach Luxemburg wollten Juden fliehen. „Mit jeder Einwanderungswelle geriet die luxemburgische Regierung unter Druck, weil sie befürchtete, der Antisemitismus würde Auftrieb bekommen“, so Lorang. Tatsächlich zirkulierten auch in Luxemburg antisemitische Pamphlete, wurden nachts Flugblätter mit antisemitischen Parolen verteilt. Überfremdungsängste wurden geschürt, obwohl der jüdische Anteil an der ausländischen Bevölkerung sehr klein war. Dass Antisemitismus auch in Luxemburg in den 1930er Jahren kein Fremdwort war, haben Historiker wie Lucien Blau bereits in der Vergangenheit hervorgehoben. Dennoch tut Lorang gut daran, erneut daran zu erinnern, auch wenn er betont, dass die Aktionen wohl das Werk einiger weniger völkischer Nationalisten war.

Die Mörder von Lublin

14 Luxemburger fuhren mit dem Reserve-Polizeibataillon nach Polen und waren an der Ermordung und Deportation von Juden beteiligt

Wenig bekannt dürfte auch ein anderes wenig rühmliches Kapitel Luxemburger Geschichte des Zweiten Weltkrieges sein, an das Lorang unter Berufung auf neue Quellen erinnert: die Teilnahme von Luxemburgern an der größten Massenerschießungsaktion des Zweiten Weltkrieges. Am 3. und 4. November 1943 waren bei Lublin 40.000 Menschen erschossen worden. Daran beteiligt waren 2.000 bis 3.000 deutsche Polizisten und Waffen-SS. Unter den Mördern befanden sich jedoch auch einige Luxemburger. Lorang führt in diesem Zusammenhang u.a. Aussagen eines Beteiligten an, welche dieser in einem bisher nicht publizierten Interview gemacht hat, und nicht veröffentlichte Memoiren eines weiteren Luxemburger Augenzeugen.

Die Luxemburger waren Teil des sogenannten Reserve-Polizei-Bataillons 101 (RPB). Sie waren als Angehörige der nach dem Einmarsch der Nazis in Luxemburg aufgelösten Freiwilligenkompanie. Lorang schildert, wie es dazu kam, dass Luxemburger an derlei Mordaktionen teilnahmen, weist jedoch auch darauf hin, dass Soldaten und Polizisten die Teilnahme an derlei Aktionen verweigern konnten, ohne mit Repressalien rechnen zu müssen. Kein einziger Luxemburger habe sich von der Beteiligung an Massakern freistellen lassen, obwohl man das durchaus konnte, heißt es bei Lorang. Andere im RPB taten das.

Empören dürfte Lorangs Feststellung, dass niemals gegen Luxemburger ermittelt wurde, die an Verbrechen gegen die Menschlichkeit und an Völkermord beteiligt waren. Einige der Gefallenen, die der Mordtruppe RPB 101 angehört hatten, wurden sogar zu Nationalhelden. Sie bekamen vom Staat den Ehrentitel „Mort pour la patrie“.

Allein dieses Kapitel lohnt die Lektüre von Lorangs Werk. Vieles, was der Autor in Erinnerung ruft, wurde bereits zuvor recherchiert und niedergeschrieben. Lorangs Verdienst ist es, die Ereignisse in leicht lesbarer Form zu schildern. Dazu hat er eine Unmenge an Quellen angezapft. Letzteres wird es dem interessierten Leser ermöglichen, sich noch eingehender mit der Thematik auseinanderzusetzen.

70 Jahre nach Kriegsende „werden die Juden in Luxemburg (zumindest von offizieller Seite) als gleichberechtigte Opfergruppe neben den Zwangsrekrutierten und Resistenzlern betrachtet. Wie lange es noch dauern wird, bis die jüdischen Opfer im kollektiven Bewusstsein Luxemburgs den gleichen Platz einnehmen werden wie die dort fest etablierten Gruppen, ist abzuwarten“, schreibt Lorang in seiner Einleitung. Mit „Luxemburg im Schatten der Shoah“ trägt er dazu bei, dass sich dieser Prozess ein klein wenig beschleunigen wird.

