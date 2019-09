Fünf Jahre ist es her, dass Minister François Bausch der zuständigen Parlamentskommission den Zeitplan für die Errichtung der Radargeräte in Luxemburg vorgelegt hat. Schlecht für die Luxemburger Raser, gut für die Sicherheit auf den Straßen. So zumindest die Idee des Luxemburger Verkehrsministers. Ein Rückblick.

Während die einen sich grün und blau über die Blitzer-Säulen ärgern, scheint das Konzept der Regierung vollends aufgegangen. Denn: Nicht nur wurden weitere Radarfallen in Luxemburg errichtet – die teuren Geräte bezahlen sich quasi von selbst. Einziger Wermutstropfen: Die Zahl der tödlichen Unfälle bleibt zu hoch.

2014, vor Einführung der Blitzer, starben 35 Menschen auf den Straßen, 2018 waren es 36. Im gleichen Zeitraum wurden aber weitere Radargeräte an „unfallträchtigen“ Punkten installiert. Vor ziemlich genau fünf Jahren, am 29. September, legte Infrastrukturminister François Bausch der zuständigen Parlamentskommission den Zeitplan für die Errichtung der Radargeräte vor. Dem war eine „nicht schrecklich positive“ Bilanz vorausgegangen, wie der Minister bei der Vorstellung der Unfallbilanz 2013 im April 2014 konstatierte: 45 Menschen – 27 Autofahrer, acht Motorradfahrer, fünf Autoinsassen und fünf Fußgänger – verloren ihr Leben in diesem Jahr im Straßenverkehr. Eine Lösung musste her: fest installierte Radar-Geschwindigkeitsmessgeräte an gefährlichen Stellen, den sogenannten „points noirs“.

Die Zeit war reif

Die Idee war nicht neu, wurden doch bereits 2003 in der damaligen CSV-DP-Koalition die ersten Überlegungen in diese Richtung geäußert. Damals verwarf man die Idee wegen datenschutzrechtlicher Bedenken. Das sollte 2014 verhindert werden, indem die Regierung im Vorfeld mit der Datenschutzkommission zusammenarbeitete. Doch erst ein Jahrzehnt später schien die Zeit wirklich reif für die Blitzer in Luxemburg. In einer TNS-Ilres-Studie, die der Präsident der „Sécurité routière“, Paul Hammelmann, am 2. Oktober 2014 zitierte, befürworteten 81 Prozent der Luxemburger die Radarüberwachung innerorts und auf Nationalstraßen.

Und auch eine TNS-Ilres-Umfrage (Juni 2014), die von der „Sécurité routière“ in Auftrag gegeben wurde und am 19. November selben Jahres vorgestellt wurde, offenbarte eine ähnliche Zustimmung: 71 Prozent der Befragten waren mit solchen Präventionsmaßnahmen einverstanden.

Nach neun Monaten ausgezahlt

Im Juli 2015 war es so weit: Das Luxemburger Parlament verabschiedete ein Gesetz, das den Einsatz der fixen Messgeräte ermöglichte. 20 feste Radaranlagen waren zunächst geplant. Das erste Gerät ging am Waldhof an der N11 in Betrieb. Weitere Radare begannen dann im Februar und April 2016 mit ihrer „Tätigkeit“. Nach einer kurzen Testphase fotografierten die Geräte munter drauf los, ab dem 16. März 2016 dann mit Geldstrafen für Raser.

Bereits ein Jahr später zeigt sich: Die Radargeräte würden sich auszahlen. Im März 2017 wurde bekannt, dass bis Ende 2016 bereits 12,5 Millionen Euro durch Geschwindigkeitsübertretungen eingenommen wurden. Nach nur neun Monaten „Blitzgewitter“ im Großherzogtum waren die Anschaffungskosten in Höhe von 11,5 Millionen Euro beglichen. Die Unterhaltskosten für das gleiche Jahr lagen bei 250.000 Euro. Hinzu kamen noch 1,5 Millionen Euro für Personal- und Verwaltungskosten.

Neues System im Anmarsch

In den Jahren 2018 und 2019 kamen zu den 20 ursprünglich geplanten noch fünf weitere Blitzer-Standorte hinzu. Nummer 25 wurde erst in diesem Jahr an der N12 in der Nähe des „Léierhaff“ installiert, nachdem es dort im Dezember vergangenen Jahres zu zwei tödlichen Unfällen gekommen war.

Die Zukunftspläne sehen die Errichtung eines Streckenradars in Gonderingen vor (bis zum Herbst), erklärt Ministeriumssprecherin Dany Frank auf Tageblatt-Nachfrage. Das System bestehe aus insgesamt vier Säulen. Dazu wird der bestehende Blitzer ausgebaut und erhält Unterstützung durch drei weitere Säulen. Zwei innere Säulen messen die Geschwindigkeit, die zwei äußeren Säulen fotografieren die Fahrer im Falle einer Geschwindigkeitsübertretung. Die bestehende Radarfalle wird zum Detektor umgebaut – der Kennzeichen, Zeit und Fahrtrichtung misst und anhand der Daten die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet.

Keine höheren Strafen

Zudem soll im nächsten Jahr ein weiterer „Enforcement Trailer“ angeschafft werden. Diese autonomen und mobilen Blitzer-Anhänger sollen bei Baustellen eingesetzt werden. In der Vergangenheit wurden sie bereits an gefährlichen Motorradstrecken platziert.

Was die Höhe der Strafen betrifft, gibt es in Zukunft keine Änderung. Zudem stellte Frank klar, dass weiterhin nicht vorgesehen sei, zu kontrollieren, ob Fahrer angeschnallt sind und/oder während des Fahrens telefonieren.

Der Zorn der Geblitzten

Dass Radarkontrollen auch mal den Unmut der Bürger hervorrufen, zeigen die Fälle von Vandalismus gegen die Blitz-Säulen. Bereits vor offizieller Inbetriebnahme beschädigten Unbekannte einen Blitzer zwischen Oberpallen und Beckerich. Die Schutzblenden wurden abgerissen. Der Schaden belief sich auf rund 1.000 Euro. Im selben Jahr wurde in Welfringen an der N13 ein Gerät beschädigt. Hier vergingen sich die unbekannten Täter an der Glasabdeckung der Kamera. Kostenpunkt: rund 1.000 Euro. Es scheint fast so, als ob die Täter mit der Zeit kreativer würden: Die Radarfalle vor dem Kreisverkehr Raemerich hat im März 2019 einen „Neu-Anstrich“ erhalten. Mit Sprayfarben machten sich die Radar-Gegner ans Werk, sodass am darauffolgenden Tag nur lilafarbene Fotos geschossen wurden.