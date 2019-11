Autodiebe sind in Luxemburg offenbar ganz besonders aktiv. Laut einer Eurostat-Studie werden hier europaweit pro Kopf die meisten Autos gestohlen. Und: Die Zahl der geklauten Pkw ist in Luxemburg in den vergangenen zehn Jahren dramatisch gestiegen – während sie im Rest Europas schrumpfte. Die Police Grand-Ducale widerspricht.

328 Autos wurden pro 100.000 Einwohner in Luxemburg als gestohlen gemeldet. Das geht aus einem Bericht der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervor. In keinem Land der EU werden demnach pro Kopf und Jahr mehr Pkw geklaut – und zwar mit Abstand. Eurostat stellte in seiner Erhebung am vergangenen Montag alle EU-Länder nebeneinander. Auf Platz zwei folgt Griechenland mit 269 Fällen, Italien erreicht mit 257 den traurigen dritten Platz.

Die Meldung kommt jedoch mit einer Einschränkung. Denn die Statistiker wollen in ihrer eigentlich den Zeitraum von 2015 bis 2017 zeigen. Für Luxembug (und Frankreich, Österreich und Liechtenstein) lagen aber offenbar nur Daten von 2015 und 2016 vor.

Die Luxemburger Polizei widersprach den Europa-Statistikern am Freitag. Laut den eigenen Statistiken seien pro 100.000 Einwohner im Jahr 2015 nur 64 Autos geklaut worden. 2016 waren es 50 Wagen, 55 im Jahr 2017 – und im Jahr 2018 nur 50. „Auf dieser Grundlage würde Luxemburg für den Zeitraum 2015 bis 2017 in der Eurostat-Statistik mit durchschnittlich 54,83 gestohlenen Fahrzeugen auf Platz 20 und nicht auf Platz 1 rangieren.“