Bei der bislang größten koordinierten Anti-Mafia-Razzia in Europa haben Fahnder am Mittwoch in mehreren Ländern rund 90 Verdächtige aus dem Umfeld der italienischen ’Ndrangheta festgenommen, darunter zwei Personen im Süden Luxemburgs.

An der Operation unter dem Decknamen „Pollino“, die von der europäischen Justizbehörde Eurojust koordiniert wurde, waren in Luxemburg, den Niederlanden, in Italien, Deutschland und Belgien sowie im südamerikanischen Surinam mehrere Hundert Polizisten – darunter auch Spezialeinsatzkommandos – und Staatsanwälte beteiligt. Den festgenommenen Personen werden bandenmäßiger Drogenhandel, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

4.000 kg Kokain beschlagnahmt

Zwei Männer im Alter von 23 bzw. 39 Jahren wurden im Süden Luxemburgs verhaftet. Ihre Wohnungen wurden im Zuge der Razzia ebenfalls durchsucht. Die Verdächtigen wurden dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der darüber entscheiden wird, ob die beiden nach Italien ausgeliefert werden.

Im Rahmen der Operation „Pollino“ wurden Eurojust zufolge 4.000 kg Kokain sowie weitere Drogen beschlagnahmt. Welche Mengen bei den Hausdurchsuchungen in Luxemburg gefunden wurden, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Unklar ist ebenfalls, ob die Festnahmen in irgendeiner Form im Zusammenhang mit den Ende November am Flughafen Findel beschlagnahmten 300 kg Kokain stehen.

Die Drogen waren bei der Ladungskontrolle eines Frachtfliegers aus Südamerika sichergestellt worden. Die Ware sollte weiter in die Niederlande verschickt werden und hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von 45 Millionen Euro.

Die mächtigste Mafia Europas

Die ’Ndrangheta hat ihren Ursprung in Kalabrien. Ihre Wurzeln reichen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. In Italien lief sie den Mafia-Organisationen Cosa Nostra aus Sizilien und Camorra aus Neapel den Rang ab.

Die ’Ndrangheta hat ihre kriminellen Machenschaften längst auf ganz Italien und ins Ausland ausgeweitet. Nach Angaben der italienischen Behörden ist sie die einzige Mafia-Gruppierung, die auf allen Kontinenten präsent ist.

Mit 54 Milliarden Euro Jahresumsatz (Stand 2013) gilt sie als mächtigste Mafia-Organisation Europas. Wichtigste Einnahmequellen sind der Drogenhandel und die illegale Müllentsorgung, insbesondere von Giftmüll.