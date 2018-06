Die luxemburgische Fußballnationalmannschaft hat am Dienstagabend ein Freundschaftsspiel gegen Georgien mit 1:0 gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte Aurélien Joachim in der 70. Minute. Gegen einen kompakten Gegner wurden die “Roten Löwen” am Ende für ihre Hartnäckigkeit und Disziplin belohnt.

Besonders bitter war der Abend für den georgischen Nationaltrainer Vladimir Weiss, der nach 2011 mit Slowakei am Dienstagabend zum zweiten Mal mit einer Nationalmannschaft das Stade Josy Barthel als Verlierer verliess.

Es war der erste Erfolg im vierten Duell für Luxemburg gegen die Nation aus dem Kaukasus. Davor hatte es drei Niederlagen gegeben. Die Bilanz der FLF-Auswahl sieht in diesem Jahr bisher sehr gut aus. In vier Partien holte die Elf von Nationaltrainer Luc Holtz zwei Siege (Georgien und Malta), ein Unentschieden (Senegal) und kassierte eine Niederlage (Österreich). Bei allen drei Erfolgserlebnissen stand am Ende die Null.

Es war der letzte Test vor der am 8. September beginnenden Nations League. Das neue Format beginnt mit dem Heimspiel gegen Moldawien, gefolt vom Auswärtsauftritt in San Marino.