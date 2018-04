Bei rund 30 Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle in Luxemburg ist die Kollision mit einem Baum der Grund für die fatalen Verletzungen der Autofahrer. Das erklärt Infrastrukturminister François Bausch (“déi gréng”) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des DP-Abgeordneten André Bauler. Im Jahr 2014 war bei 12 von 31 tödlichen Unfällen ein Baum im Spiel (39 Prozent der tödlichen Unfälle), 2015 bei 10 von 33 tödlichen Unfällen (30 Prozent). 2016 und 2017 betrug die Quote jeweils 28 Prozent.

Wenn Bäume entlang von Straßen gefällt werden, werden an leeren Stellen neue gepflanzt, erklärt Bausch. Alleen seien ein “wertvolles Element” des Landes, sie seien Teil des kulturellen Erbes – und stünden darüber hinaus auch unter Naturschutz. Wenn neue Straßenbäume gepflanzt werden, werden diese nach Möglichkeit weiter vom Fahrbahnrand entfernt gesetzt. In besonders scharfen Kurven wird auf eine Neubepflanzung verzichtet.

Mehr Leitplanken für die Luxemburger Straßen

Zudem werden Leitplanken aufgebaut. 2017 seien Leitplanken von insgesamt rund elf Kilometern errichtet worden. 3,5 Kilometer seien nur zur Absicherung von Bäumen installiert worden. 2018 sollen auf acht weiteren Kilometern Luxemburger Straße Leitplanken hinzukommen, 16 weitere Kilometer sind in der Planungsphase.

Der Minister betont: Für die Entfernung jedes Straßenbaumes muss eine “Fällgenehmigung” eingeholt werden, zudem muss ein neuer Baum gepflanzt werden.