Luxemburg war nach fünf Jahren endlich wieder auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. Zwischen Wahlkampf, Networking, Nation Branding und einem verwahrlosten Hotel ging es auch ein klein wenig um die Literatur. Gestern konnten Sie bereits einen Bericht von Jeff Toss sowie ein Interview mit der Koordinatorin Anina Valle lesen. Heute erwartet Sie eine Weiterführung der Beschreibung subjektiver Eindrücke dessen, was es bedeutet, als luxemburgischer Autor vor Ort zu sein.

Lesen Sie den ersten Teil der Reportage hier.

Donnerstag. Meine erste Veranstaltung findet um 17.00 Uhr statt. Ich moderiere eine Lesung zwischen Jean Portante und Nico Helminger im Yogi-Tea-Lesezelt, in dem am Folgetag auch Slavoj Zizek tun wird, was er am besten kann: dem Publikum eine halbe Stunde lang eine Zizek-Show bieten. Im Zelt – einem ...