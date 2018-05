Was für ein Schreck für die Einwohner des Hauses 47 in der rue de la fontaine in Canach. Da lagen sie noch gemütlich im Bett, als es plötzlich fürchterlich krachte. Der Wecker zeigte 7 Uhr 50. Ein Lastkraftwagen war gerade in einer ihren beiden Garagen gekracht. Er kam bei nasser Fahrbahn in einer Kurve von der Straße ab.

Der Fahrer des LKWs musste aus seiner Kabine befreit werden. Die Feuerwehr und ein Rettungshelikopter waren vor Ort. Die Straße musste teilweise gesperrt werden, damit die Rettungskräfte arbeiten konnten.