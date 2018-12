Wreck-It Ralph ist zurück, um das Internet mithilfe seiner gigantischen Pranke zu zerbröseln. Hinter dem Animationsfilm mit der etwas zu sanften Kritik und den etwas zu transparenten Erziehungslektionen steckt ein teilweise ergreifender Buddy-Movie, der zu unterhalten weiß.

