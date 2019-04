Der luxemburgische Literaturpreis “Prix Servais” geht an die Autorin Elise Schmit für ihr Buch “Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen – Kurze Geschichten”. Der Preis wird ihr am 2. Juli überreicht.

Die Autorin Elise Schmit gewinnt mit ihrem Buch “Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen – Kurze Geschichten” den diesjährigen “Prix Servais”. Er wird ihr am 2. Juli überreicht. Das Werk erschien beim Verlag “Hydre Editions”. Die Jury lobte die Autorin für ihre “feinfühlige und treffsichere Sprache, die vielschichtige Stimmungen und Situationen einfängt”. Den Lesern würden durch den “nuancierten Erzählstil und dem “ausgeprägte Gespür für Rhythmus und Struktur” ständig neue unerwartete Zugänge zu den Texten geöffnet werden.

Schmit studierte Germanistik und Philosophie in Tübingen. In Luxemburg ist sie seit 2006 als Literaturkritikerin für verschiedene Zeitungen tätig. Die Autorin gewann bereits mehrere Literaturpreise, darunter zweimal den “Concours littéraire national”. Einmal in der Kategorie “Roman” (2010) und einmal in der Kategorie “Kurzgeschichte” (2012). Das Werk, für das sie nun den “Pris Servais” erhält, gewann beim “Concours littéraire national” von 2017 den dritten Preis in der Kategorie “Kurzgeschichtenband”.

Der Preis ist mit 6.000 Euro dotiert. Er wird seit 1992 an das wichtigste literarische Werk Luxemburgs vergeben. 2018 gewann der Schriftsteller Nico Helminger den Preis für sein Buch “Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge”. Die Jury wurde von der Literaturprofessorin Jeanne Gleser präsidiert. Weitere Mitglieder waren Simone Beck, Odile Linden, Claude Mangen, Pierre Marson, Jeanne Offermann, Alex Reuter, Aimée Schultz und Sébastian Thiltges.