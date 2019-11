Das russische Abgeordnetenhaus, die Staatsduma, hat am Donnerstag einem Gesetz zugestimmt, das die Bezeichnung „ausländischer Agent“ u.a. auf alle Mitarbeiter von ausländischen Medien ausweitet.

Von unserem Korrespondenten Axel Eichholz aus Moskau

Ein Gesetz über russische NGOs, die als „ausländische Agenten“ gelten, existiert bereits seit Juli 2012. Darunter fielen als erstes Organisationen, die teilweise oder ganz aus Quellen aus dem Ausland finanziert wurden und sich politisch betätigten.

Das Gesetz klammerte Wissenschaft, Gesundheitswesen, Förderung einer gesunden Lebensweise, Körperkultur und Sport, Umwelt-, Pflanzen- und Tierschutz sowie wohltätige Aktivitäten vom Begriff „politische Betätigung“ aus. Ausländische Agenten wurden vom russischen Justizministerium gelistet und mussten sich öffentlich dazu bekennen. Taten sie es nicht, wurden sie mit hohen Geldstrafen belegt. Auch wurden sie alljährlich genauer als andere NGOs von zuständigen Behörden kontrolliert. Das Unangenehmste war dabei die Bezeichnung „ausländischer Agent“ selbst, die in Russland seit der Stalin-Zeit wie „Spion“ empfunden wird. In der Zeit des sowjetischen Großen Terrors wurden sogenannte Volksfeinde als ausländische Agenten angeklagt und hingerichtet.

Im November 2017 unterschrieb der russische Präsident Wladimir Putin eine Gesetzesnovelle, die es erlaubte, internationale Massenmedien in Russland zu ausländischen Agenten zu erklären. Kurz davor hatte das US-Justizministerium das amerikanische Büro des russischen Propaganda-Fernsehens Russia Today in den USA aufgefordert, sich als ausländischer Agent (Lobbyist) anzumelden. Putins offizieller Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Ausdehnung des russischen Agentengesetzes von den NGOs auf Medien als „spiegelbildliche Reaktion“. Moskau habe ja „nicht als Erster angefangen“. In der Folgezeit wurden mehrere staatlich finanzierte westliche Medien, darunter Die Stimme Amerikas, Deutsche Welle und andere bei ihrer Arbeit in Russland spürbar behindert.

Ursprünglich hatte sich der Kreml am amerikanischen FARA-Gesetz (Foreign Agents Registration Act) aus dem Jahr 1938 ein Beispiel genommen. Auch dort war von politischen Aktivitäten der Betroffenen die Rede, die die Haltung der US-Regierung oder eines Teils der US-Bevölkerung beeinflussen sollten. Der wesentlichste Unterschied des FARA-Gesetzes zum neuen russischen „Agentengesetz“ bestand aber von Anfang an darin, dass es sich im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs gegen die Nazi-Propaganda richtete.

Probleme für Blogger

In Russland wurden dagegen vor allem demokratische und antisowjetische Organisationen zu ausländischen Agenten erklärt, so die Gesellschaft Memorial, die sich seit Jahren mit der Rehabilitierung der Opfer des Stalin-Regimes beschäftigt und ihren Hinterbliebenen hilft. Ihr jüngstes Opfer wurde die Bewegung „Für Menschenrechte“ des Altdissidenten Lew Ponomarjow.

Jetzt wird das Agentengesetz weiter verschärft. Gestern nahm die Staatsduma dessen Neufassung in abschließender dritter Lesung an. Die zweite, bei der noch inhaltliche Änderungen möglich waren, hatte am vergangenen Dienstag stattgefunden. Die Neufassung weitet es noch mehr, auf natürliche Personen, aus. Mitarbeiter von Medien, die als ausländische Agenten gelten, sollen nun ebenfalls diesen Status erhalten. Blogger, die ihre Texte im Internet veröffentlichen und als angehende Agenten auffallen, werden zwangsweise zu Massenmedien gezählt. Dann bekommen sie dieselben großen Probleme wie „richtige“ Medien. Der Menschenrechtler Lew Ponomarjow verglich die Stigmatisierung natürlicher Personen als ausländischer Agent mit dem Judenstern im Dritten Reich.

Der russische Stern sei zwar fünfzackig, die Farbe sei aber ebenfalls gelb, schrieb er. Der Chefredakteur des kritischen Hörfunksenders Echo Moskaus, Alexej Wenediktow, sagte in einem Interview, das neue Agentengesetz sei „Spinnerei“.

Nach der Duma muss das Gesetz noch vom Föderationsrat, dem Parlamentsoberhaus und vom Präsidenten bestätigt werden. Der Chef des Sicherheitsausschusses, Wassili Piskarjow, äußerte sich zuversichtlich, dass die Abgeordneten es unterstützen werden. Die Abstimmung findet am 25. November statt.