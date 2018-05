Knapp zwei Jahre sind vergangen, seit mit dem vollständigen Umbau des Auf- und Abfahrtensystems an der Schifflinger Autobahn-Anschlussstelle begonnen wurde. Hier wurden unter anderem zwei neue Kreisverkehre eingerichtet. Nun wird der definitive Belag aufgebracht.

Rund 5,6 Millionen Euro waren für die umfangreichen Arbeiten an der Auf- und Abfahrt zwischen der A13 und dem CR169, der Schifflingen mit Foetz verbindet, veranschlagt worden. Anfang Juni 2016 rollten die Bagger an. Vorgesehen waren 490 Arbeitstage, was einem Zeitraum von rund zwei Jahren entspricht.

“Wir liegen gut im Zeitplan”, erklärte Christophe Sarti von der “Division travaux neufs” (DTN) dem Tageblatt am Dienstag auf Anfrage. “Am kommenden Wochenende wird der definitive Belag auf dem südlichen Verteilerkreis, demjenigen, der zur Schifflinger Seite hin liegt, fertiggestellt sein, und vom 13. bis 15. Juli derjenige auf dem nördlich gelegenen ‘Turbo’-Kreisverkehr.” Dieser wird die A13 mit der neuen Industriezone „Op Herbett“ und mit dem Gewerbegebiet in Foetz verbinden.

Verkehrsbehinderungen bis Sonntagabend

Die Arbeiten werden noch vor Anfang des Kollektivurlaubs im Bauwesen vollständig abgeschlossen sein, dies war gestern von der Straßenbauverwaltung zu erfahren. Eine Ausnahme stellt die Bepflanzung mit Bäumen dar, die erst im Herbst erfolgen kann und die dem Ganzen den letzten optischen Schliff verleihen soll.

Wegen der aktuellen Arbeiten am definitiven Belag des südlichen Kreisverkehrs gibt es

bis einschließlich kommenden Sonntag einige Verkehrseinschränkungen. So ist seit gestern die rechte Spur im Bereich der Ausfahrt Schifflingen/Foetz sowie die Ausfahrt selbst für den Verkehr gesperrt.

Ab kommendem Donnerstag um 8 Uhr gilt dies auch für die Spur in Richtung Petingen. Zusätzlich wird es ab Freitagabend 20 Uhr nicht mehr möglich sein, von Foetz bzw. Schifflingen her kommend auf die A13 zu gelangen. Umleitungen sind ausgeschildert.