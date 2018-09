Il y a des gens dont, pour le dire en termes crus, la gueule ne me revient pas. Sans que je sache nécessairement pourquoi. Un d’entre eux, avec sa gueule, ne me lâche pas depuis mes vacances en Italie cet été. Je n’arrive pas à m’en débarrasser. Il s’agit de l’homme politique italien d’extrême droite Matteo Salvini, chef de la Lega (Nord) et depuis juin vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur.

De Denis Scuto

Je venais à peine d’arriver en Italie et c’est sa gueule que je voyais et entendais sans cesse à la télé. Tout a commencé le 14 août. A 11.36 ...