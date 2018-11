Le blocus maritime que lui a imposé l’Angleterre a joué un rôle décisif dans l’écroulement du Reich en novembre 1918. Occupé par des troupes allemandes le Luxembourg a aussi connu la faim. L’expérience des privations et de l’inflation, en rendant insupportable la situation des ouvriers, a finalement hâté la formation d’un Etat-nation luxembourgeois.

De Vincent Artuso

Voilà tout juste 100 ans, le Reich allemand s’écroulait. Quatre années de guerre et juste un peu plus d’une semaine de révolution étaient venues à bout de l’ordre bâti par Bismarck. Le 3 novembre 1918, les marins basés à Kiel s’étaient soulevés, lançant un mouvement qui avait fini par se propager dans toute l’Allemagne. Des maisons qui régnaient depuis le Moyen-Age, Hohenstaufen, Wittelsbach, Wettin, se sont écroulées du jour au lendemain, abandonnant le pouvoir aux sociaux-démocrates.

Il s’agissait là d’une véritable révolution, d’un changement radical et irréversible. Pourtant, une fois passée la brutale accélération de l’histoire qui l’avait enfantée, les élites politiques, militaires, administratives et industrielles du Reich, profondément hostiles à la République de Weimar ont forgé la légende du coup de poignard dans le dos. Selon ces milieux, seule la trahison des Juifs et des Rouges pouvait expliquer la défaite d’une armée présentée comme invaincue.

En réalité cette armée reculait irrémédiablement depuis l’échec de ses offensives de l’été 1918. Les institutions, en apparence si solides, du Reich n’avaient quant à elles pas résisté à l’épreuve de la guerre. Et surtout, les Allemands étaient épuisés. Le blocus imposé par la marine britannique avait peu à peu étouffé les empires centraux. Tout avait fini par manquer, aussi bien les matières premières nécessaires à la poursuite de la guerre que les denrées indispensables pour la population.

En décembre 1918, le Reichsgesundheitsamt estimait que près de 760.000 Allemands avaient succombé à la famine. C’est donc l’expérience de la faim qui a fait basculer le destin des empires centraux et celui des territoires qu’ils occupaient, parmi lesquels le Grand-Duché de Luxembourg; la faim qui obsédait les individus, a déchiré la société ...