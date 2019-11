Seit der flämische Kulturminister Jan Jambon am 7. November die Budgetkürzungen, die 2020 in Kraft treten sollen, angekündigt hat, ist das Entsetzen in weiten Teilen der belgischen Kulturszene groß: Da, wo die „strukturellen“ Subventionen für die großen öffentlichen Institutionen um 6 Prozent reduziert werden sollen, wird die freie Projektförderung mit einer geplanten Senkung von 8,47 auf 3,39 Millionen Euro (also umgerechnet 60 Prozent) die schlimmste Kürzung erleiden.

Seitdem äußern sich Belgiens Intellektuelle und Künstler zum Thema, Schriftsteller Thomas Gunzig hat sich in einem bitteren satirischen Beitrag in der RTBF von flämischen Künstlern wie Ivo van Hove, Wim Delvoye, Deus oder David von Reybrouck verabschiedet – und anschließend bedauert, dass immer wieder Menschen, denen Kultur gänzlich egal sei, wichtige politische Posten besetzen würden und sich nicht mal bewusst seien, dass die kulturellen Produktionen allein in Belgien einen Umsatz von 48 Milliarden generieren. Auch im Netz gibt es scharenweise Solidaritätsbekundungen, ein Facebook-Filter, der 60 Prozent des eigenen Profilfotos gelb übermalt, verbildlicht das Ausmaß dieser Form von Zensur.

Risiko einer staatlich geplanten und unkritischen Kulturlandschaft

Auffällig dabei ist, dass einige Kulturinstitutionen – wie u.a. die Ancienne Belgique, das Kunsthuis, das Antwerp Symphony Orchestra, die Brussels Philharmonic – von diesen Budgetkürzungen größtenteils verschont bleiben: Hier sollen 2020 bloß drei Prozent weniger Fördergelder zur Verfügung stehen, in manche dieser erlesenen Institutionen soll gar investiert werden.

Ein solches Hierarchisieren der Budgetkürzungen, gepaart mit den drastischen Einschränkungen der freien Projektförderung, könnte zur Folge haben, dass man sich viel leichter gegen die Finanzierung unbequemer Projekte ausspricht. Damit steigt das Risiko einer staatlich geplanten Kulturlandschaft, die gänzlich unkritisch ist und bei der die Künstler bereits in ihren Förderungsdossiers nach dem Prinzip des vorauseilenden Gehorsams das kritische Potenzial ihrer Projekte entschärfen.

Große Produktionen werden verschont

Dabei ist die internationale Attraktivität der von den Budgetkürzungen weniger betroffenen Institutionen längst gewährleistet. Wer die freie Projektförderung so massiv reduziert, will jedoch ganz bewusst die unabhängigen, oftmals kritischeren, innovativeren, frechen Kunstproduktionen einschränken oder gar mundtot machen – und so der Kultur ihre kritische soziologische und politische Kontrollfunktion absprechen.

Es bleiben die großen Produktionen, die der Landesvermarktung in die Hände spielen. Dass bei Kultur nicht bloß auf wirtschaftliche Rentabilität geschaut werden kann, dürfte jedem klar sein, der mal in einem menschenleeren Saal im Utopia zutiefst von einem Film berührt wurde, während die Massen sich anderswo zu Popcorn-Orgien bei „Superjhemp“ auf die Schenkel klopften.

Kultur kurbelt die Wirtschaft an

Jambon scheint zudem zu vergessen, dass Kultur die Wirtschaft ankurbelt. Wer abends ins Theater geht, verbindet dies oftmals mit einem Kneipen- oder Restaurantbesuch, nutzt öffentliche Parkhäuser, Taxis. Im Kapuzinertheater wurde eine Buchhandlung eröffnet, in der man vor und nach den Vorstellungen die aufgeführten Theaterwerke kaufen kann. Ein Konzertbesuch wird oftmals mit T-Shirt-Kauf und Bierkonsum verbunden.

Ein reichhaltiges kulturelles Leben zeugt von der wirtschaftlichen und politischen Gesundheit eines Landes – häufig sind es die kulturaffinen Menschen, die der abends oftmals menschenleeren Luxemburger Hauptstadt etwas Leben einhauchen; oft sind es intelligente Kulturproduktionen, die durch Empathie das starre Weltbild aufbrechen.