Der Vorstand der LSAP-Jugendorganisation “Jonk Sozialisten” im Bezirk Osten ist geschlossen zurückgetreten. Das erklären die “JS-Osten” auf Facebook. Als Grund führen die Jungsozialisten die fehlende Berücksichtigung ihrer Kandidaten bei der Vergabe von Ministerposten in der aktuellen Regierung an. “Nicolas Schmit hat den Weg für die Erneuerung im Bezirk Osten freigemacht”, schreiben die Vorstandsmitglieder. Es sei mehr als selbstverständlich, das es an Tess Burton (33) sei, in die Regierung zu wechseln – und an Ben Scheuer (38), in die Chamber. “Mit diesem jungen Team wollten wir positiv in die Zukunft gehen”, schreiben die Jungen Sozialisten.

Stattdessen soll aber Paulette Lenert neue Ministerin für internationale Kooperation und Verbraucherschutz werden. Lenert war bis jetzt hochrangige Beamtin im Ministerium für die Reform des Öffentlichen Dienstes und Direktorin der Staatsschule INAP. Außerdem sitzt sie im Aufsichtsrat des Stromanbieters Creos. Sie ist ist wesentlich älter als Burton und war zudem nicht bei den Chamberwahlen als Kandidatin angetreten.

“Junge Leute, die viel für die Partei getan haben”

Die Jungen Sozialisten beklagen, dass mit Burton und Scheuer “zwei junge Leute, die einen guten Wahlkampf gemacht haben und viel für die Partei getan haben”, nicht berücksichtigt wurden. Aus Unverständnis darüber habe der Vorstand einstimmig beschlossen, “bis auf weiteres” komplett zurückzutreten.

Der JS-Bezirksverband Osten wurde 2012 gegründet. Er war laut JSL.lu der erste JS-Bezirksverband überhaupt. Er bestand unter anderem aus Ben Streff (Präsident), Claude Ries (Sekretär), Tess Burton (Vizepräsidentin) und Ben Scheuer (Kassenwart).

sen