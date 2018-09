Seit 1982 ist der heute an die 100 Mitglieder zählende Boule-Pétanque-Klub “B.P. Clair-Chêne” im gleichnamigen Stadtwäldchen zwischen Esch und Belval beheimatet. Er hat in diesem Jahr den sportlichen Aufstieg in die erste Division geschafft. Ob als Sportklub oder als Anlaufstelle für Freizeitspieler – er ist fest im Viertel verwurzelt und verkörpert gelebte Integration. So spielt er eine wichtige Rolle für die soziale Kohäsion des von der Bevölkerung her sehr gemischten Stadtteils.

Von Christiane Wagner