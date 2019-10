Konferenzen

Im Rahmen der Ausstellung sind vier Konferenzen mit namhaften luxemburgischen Historikern anberaumt. Am 7. November geht es mit Olivier Boussong los. Titel der Konferenz: “D’Lëtzebuerger Resistenzkämpfer am franséische Maquis vun 1940-1945″. Am 14. November wird Vincent Artuso über den Zweiten Weltkrieg (“Zweiter Weltkrieg, , zwischen Geschichte und Erinnerung”) Aufschluss geben. Am 21. November folgt dann Paul Dostert. Er wird eine Konferenz dazu halten, wie Luxemburg nach dem Krieg (zwischen 1945 und 1955) wieder aufgebaut wurde. Den Abschluss der Konferenz-Reihe macht Roby Fleischhauer am 5. Dezember. Er wird über den Tag berichten, an dem die deutsche Wehrmacht in Luxemburg einmarschiert ist (“10. Mee 1940: D’Spahis am Feier vun der Wehrmacht”). Alle Konferenzen werden in luxemburgischer Sprache abgehalten und beginnen um 20 Uhr im Ausstellungszelt. Der Eintritt ist frei.