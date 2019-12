Für Fans von Legotrip ist der Facebook-Post von Serge Tonnar am Samstag ein Schock gewesen: Die bekannte luxemburgische Band hört auf.

Am Freitagabend bringen sie im Flying Dutchman den Saal zum Kochen, am Samstag teilt Legotrip-Frontman Serge Tonnar auf Facebook mit: „Das war unser letztes Konzert.“ Zwei der Bandmitglieder würden aus beruflichen und privaten Gründen kürzer treten müssen. „Es macht keinen Sinn, weiterzumachen, wie wenn sich nichts verändert hätte“, schreibt Tonnar auf Facebook. Es seien „neun außergewöhnliche“ Jahre gewesen und die Band sei stolz auf das, was sie erreicht habe. Die Band hat sich durch ihre rein luxemburgischen und teils sehr politischen Songs ausgezeichnet. Insgesamt sieben Alben und zwei Konzert-DVDs sind in den neun Jahren entstanden.