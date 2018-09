Der eine wehrt sich gegen den Vorwurf des Steuerdumpings, der andere gegen die Kritik an Waffenlieferungen in Krisengebiete: Premier Bettel und Frankreichs Präsident Macron haben am Donnerstag in Luxemburg ein Lehrstück in Sachen Realpolitik aufgeführt. Beide vertreten die gleichen europäischen Werte, die jedoch bei genauerer Betrachtung im Widerspruch zu ihrer Politik stehen.