Er lebt inmitten seiner Kunst: Der luxemburgische Architekt, Maler und Zeichner André Haagen feiert am Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Wir haben ihn in seiner Wohnung in Cessingen besucht, die ihm gleichzeitig als Atelier dient.

Schon im Treppenhaus glaubt man den Geruch von Ölpastell wahrzunehmen, den Staub zahlloser Kreidestifte einzuatmen: Dass in diesem Gebäude in Cessingen ein Künstler lebt und arbeitet, daran besteht kein Zweifel, wenn man die Stufen zur Wohnung ...