Weihnachten steht vor der Tür und Ihnen fehlen noch manche Geschenke. Diese Situation kommt Ihnen bekannt vor? Keine Angst, mit diesen drei Ideen stellen Sie Ihre Fantasie unter Beweis und machen Ihren Liebsten eine Freude. Daisy Schengen hat die folgenden Last-Minute-Projekte für Sie ausgewählt und vorab getestet.

Apfel liebt Mango und/oder Banane

Geschenke aus der Küche eignen sich hervorragend für die Bescherung in letzter Minute. Wie wäre es mit einer Marmelade, bei der Äpfel die Hauptrolle spielen? Sehr lecker auf dem Butterbrot schmeckt sie in Kombination mit Mango, aber auch mit überreifen Bananen schmecken die Äpfel ausgezeichnet. Die Zubereitung nimmt weniger als eine Stunde in Anspruch.

Würze und Geschmack

Wer es richtig weihnachtlich mag, fügt Bratapfelgewürz nach Ende des Garungsprozesses und kurz vor dem Abfüllen zur Marmelade hinzu. Puristen lassen das Obst für sich geschmacklich sprechen.

Gekocht, nicht angerührt

Die Marmelade wird nach der sogenannten „warmen Methode“ zubereitet: Sie wird so lange gekocht, bis sich die Pektine in den Äpfeln vollständig aufgelöst haben und die Masse eingedickt ist.

Gelierprobe

Wann sie tatsächlich fertig ist, verrät die sogenannte Gelierprobe. Einen Tropfen der Obstmischung auf einem kleinen Teller geben und ihn sanft zur Seite neigen – wird der Tropfen fest und verläuft nicht mehr auf dem Teller, ist es Zeit zum Abfüllen.

Ab in die Gläser

Vor dem Abfüllen die Gläser mit sehr heißem Wasser ausspülen und vollständig trocknen lassen. Wer noch Zeit hat, kocht sie vorher einige Minuten ab. Nach dem Abfüllen der Marmelade fest verschließen und sie sofort auf den Deckel kopfüber stellen.

Basiswissen

Pro Kilogramm Obst rechnet man mit etwa 500 Gramm Zucker. Wer weniger Marmelade kochen möchte, halbiert die angegebenen Mengen.

Für eine sämige Konsistenz sollte nicht zu viel Flüssigkeit hinzugegeben werden. Das Obst nur mit dem Zitronensaft beträufelt einkochen – mit mehr als zwei zusätzlichen Löffeln Wasser wird die Marmelade wässerig.

Für die Apfel-Mango-Variation benötigen Sie:

– 1 kg Äpfel

– 2 reife Mangos

– Saft einer Zitrone

– 500 g Kristallzucker

– 1 Päckchen Vanillinzucker (oder 5 Tropfen Vanilleextrakt)

Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen und würfeln. Mangos schälen, Fruchtfleisch in Würfel schneiden und zusammen mit den Äpfeln, Zucker, Zitronensaft und Vanillinzucker einkochen. Anschließend die Masse mit dem Pürierstab bearbeiten.

In heiß abgespülte Gläser abfüllen, diese kopfüber stellen und vollständig auskühlen lassen. Die Marmelade hält sich mehrere Monate im Vorratsschrank. Einmal geöffnet, sollte sie im Kühlschrank aufbewahrt und zeitnah verzehrt werden.

Apfel-Bananen-Marmelade:

– 6 Äpfel (ca. 750 g)

– 3-4 überreife Bananen (ca. 250 g)

– Saft einer Zitrone

– Mark einer Vanilleschote (Vanilleschote mitkochen und vor dem Abfüllen entfernen)

– 500 g Zucker (Menge variabel, da die überreifen Bananen genügend Süße mitbringen)

Äpfel schälen, entkernen und klein schneiden. Bananen schälen, in kleine Stücke schneiden und mit den anderen Zutaten in einem Topf einkochen. Vor dem Abfüllen die Masse nach Wunschkonsistenz mit dem Pürierstab oder Mixer pürieren.

Hübsch verpackt ist die Marmelade nun fertig zum Verschenken!

Stilvoll verpackt in selbst designtem Geschenkpapier

Sie benötigen:

– mehrere Toilettenpapierrollen

– Acryl- oder Wassermalfarben

– Pinsel

– unbedrucktes Papier (Packpapier geht auch)

So gelingt es:

Zuerst Schablonen aus den Toilettenpapierrollen herstellen, in dem Sie sie in die gewünschte Form mit den Fingern eindrücken. Unser Beispiel zeigt eine Herzform, Ihrer Fantasie sind allerdings keine Grenzen gesetzt.

Nun an einem Ende der Rolle mit einem Pinsel die gewünschte Farbe auftragen und losstempeln. Sie können auch zwei Farben und Formen pro Rolle auftragen und eingefaltet werden, die das Stempelmuster farblich auflockern.

Stempeln mit Äpfeln…

… oder mit Kartoffeln ist Stempeln mit Gelinggarantie. Dafür benötigen Sie lediglich einen Apfel oder eine Kartoffel, Acrylfarben, Plätzchen-Ausstechformen (Sterne, Tannenbäume, Herzen oder Ähnliches) und einen Pinsel. Besonders schön sieht das Kunstwerk auf unifarbenem Papier aus.

Die Methode ist sehr einfach: Einen Teil des Apfels auf die Größe der Ausstechform zurechtschälen, die Ausstechform als Schablone nutzen und das Fruchtfleisch bis an deren Ränder abschneiden. Nun ist der Stempel fertig, Sie können ihn mit Farbe bepinseln und losstempeln. Die Technik funktioniert auch, wenn Sie das Fruchtfleisch herausnehmen und das herausgetrennte Stück als Stempelkissen nutzen.

Präsent-Variante für ganz Eilige

Einen Apfel in zwei Hälften schneiden, mit Farbe bemalen und stempeln. Mit dieser Technik lässt sich auch ein Kunstwerk zum Verschenken im Handumdrehen kreieren. Zu diesem Zweck auf einem Din-A4- oder einem Din-A5-Blatt Stempel in einem beliebigem Muster anordnen, das Ganze einrahmen und verschenken.