Drei Wochen vor den Wahlen liegt Labour in den Umfragen rund zehn Prozent hinter den Tories. Viele Beobachter führen das vor allem auf die Person Corbyn und seine Unentschiedenheit in der Brexit-Frage zurück. Hätte sich Labour klar als Remain-Partei positioniert – wer weiß, wie die Umfragen aussähen?



Das jetzige Versprechen, einen neuen Deal auszuhandeln, die Menschen dann erneut abstimmen zu lassen und selber davor keine eigene Position einzunehmen, wirkt auf viele unentschieden, gar feige. Ein Vorwurf, der sich noch mehr gegen die Person Corbyn als gegen seine Partei richtet. Rund 60 Prozent der Briten finden das Wahlprogramm von Labour gut. Trotzdem gilt unter den Kandidaten in den einzelnen Wahlkreisen die goldene Regel, den Namen des eigenen Spitzenkandidaten möglichst selten zu erwähnen. Um mögliche Wechselwähler nicht unnötig zu verschrecken. Wohl zu Recht: Denn ebenfalls rund 60 Prozent der Briten mögen Corbyn einfach nicht.

Corbyn ändert sich nicht, das eckt an

Dass Corbyn auch in der eigenen Partei polarisiert, ist nicht neu. Es ist vielmehr der rote Faden, der sich durch seine politische Karriere zieht. Corbyn, 1949 in bürgerlichen Verhältnissen geboren, trat schon als Jugendlicher in die Partei ein und engagierte sich früh in der Gewerkschaft, brach für diese Arbeit sogar sein Studium ab. 1983, als Margaret Thatcher regierte, wurde Corbyn erstmals zum Abgeordneten gewählt. Corbyn stand immer am linken Labour-Rand, setzte sich früh für die Rechte Homosexueller und gegen das südafrikanische Apartheid-System ein, nahm an den Streiks der Minenarbeiter teil. Für Linke in den Achtzigern in Großbritannien nichts Ungewöhnliches. Doch Corbyn, der dreifache Vater, langjährige Vegetarier und Fahrradfahrer, der kaum Alkohol trinkt, wich nicht von seiner Linie ab. Seinen Standpunkten ist er bis heute treu geblieben.

Corbyns Linie und die Parteilinie von Labour aber verliefen nicht parallel. Die „New Labour“ von Tony Blair sowie Gordon Brown und Corbyn standen sich in tiefer Abneigung gegenüber. Blair hatte die britische Arbeiterpartei in die Mitte gerückt. Aus Corbyns Perspektive war das ein Rücken nach rechts – und folglich unannehmbar. Im Unterhaus stimmte Corbyn zu der Zeit 428 Mal gegen die eigene Partei. Corbyn war gegen die Kriege in Afghanistan und im Irak, gegen Privatisierungen. Und Corbyn hat immer gegen die EU gestimmt, beim Referendum 1975, gegen den Maastricht-Vertrag 1993, gegen den Lissabon-Vertrag 2008.



Sogar 2015, als Corbyn den glücklosen Ed Miliband als Labour-Chef ablösen wollte, spottete ihn Blair noch als „linken Schlafwandler“. Spätestens nach den Neuwahlen 2017 waren die innerparteilichen Kräfteverhältnisse aus Corbyns Sicht zurechtgerückt. Labour kam auf 40 Prozent, lag nur zwei Punkte hinter den Tories, konnte 30 weitere Abgeordnete ins Parlament schicken. Corbyns Position galt als unantastbar.



Kurz nach den Wahlen trat der Labour-Chef beim Musikfestival in Glastonbury auf die Bühne. Die Menge jubelte ihm zu. „We are the many, they are the few – Wir sind die vielen, sie sind die wenigen“, rief Corbyn. Zehntausende junge Menschen kreischten vor Freude, weil ein Politiker zu ihnen sprach. Aus dem altlinken Parteirebell war eine Kultfigur geworden. Corbyns Konterfei wurde auf Tassen, T-Shirts, Fähnchen gedruckt, es wurden Hiphop-Songs über ihn geschrieben.

Unklarheit beim Brexit macht vieles zunichte

Den Weg dorthin hatte Corbyn der Graswurzelbewegung Momentum zu verdanken. Viele junge Menschen sahen in Corbyn jemanden, der ehrlich für sie eintritt. Jemanden, der es ernst meint mit der Umverteilung von oben nach unten. Momentum ist auch jetzt noch stark, in den sozialen Netzwerken und mit Tausenden Wahlhelfern, die nun wieder unterwegs sind, um Wahlkampf zu machen und Plakate zu kleben.



Doch Corbyns Position ist nicht mehr dieselbe. Aus dem Popstar der linken Politik ist wieder der linke Kauz geworden, als den ihn viele immer schon sahen. Schuld daran dürfte vor allem seine Unentschlossenheit in Sachen Brexit sein. Die „Lexiteers“, Linke, die einen EU-Austritt wollen, sind in der Minderheit. Die meisten bei Labour wollen lieber in der EU bleiben. Doch Corbyn, den linken Europaskeptiker, der in Brüssel den neoliberalen Imperialismus wittert, hat das nie wirklich interessiert. Bereits vor dem Referendum 2016 konnte er sich zu keiner klaren Antwort durchringen. Viel geändert hat sich seitdem nichts. Auch das mag ein Grund sein, wieso Corbyn und Labour im Wahlkampf andere Themen setzen wollen als den Brexit.

Stalin-Vergleiche

Corbyn will 26 Milliarden Pfund in das britische Gesundheitssystem, das NHS, investieren. Er will die Eisenbahngesellschaften, die Wasserversorgung, die Post und Teile der britischen Telekom wieder verstaatlichen. Er will einen Mindestlohn von zehn Pfund die Stunde, sechs Jahre gebührenfreies Studieren und jeden Haushalt mit kostenlosem Breitband-Internet ausstatten. Finanziert werden soll das durch eine höhere Besteuerung der einkommensstärksten fünf Prozent und höhere Betriebssteuern. Corbyns Wahlspruch „Für die vielen, nicht die wenigen“ soll mit Leben gefüllt werden. Aus dem rechten Boulevard und sogar von einem Tory-Minister hallten schon Stalin-Vergleiche zurück.



Auch am Dienstagabend im britischen Fernsehsender ITV versuchte Corbyn, bei den sozialen Themen zu punkten, spielte immer wieder auf die angeblichen Pläne der Tories an, die den Briten heilige NHS an Trumps USA verscherbeln zu wollen. Doch Johnson reichte jeweils ein Wort, um seinen Konkurrenten in die Schranken zu verweisen: Brexit.



Dabei ist das nicht Labours einziges Problem. Unter Corbyn ist die Partei andauernden Antisemitismus-Vorwürfen ausgesetzt. Zuletzt riet die in London erscheinende Zeitung Jewish Chronicle davon ab, Corbyn zu wählen. Die Vorwürfe richten sich vor allem darauf, Corbyn habe zu verhalten auf rassistische Kommentare innerhalb seiner Partei reagiert. Dass Corbyn Hamas und Hisbollah einmal als Freunde bezeichnete, hilft nicht, die Vorwürfe abzuschütteln.

Ein lauer Handschlag und eine leise Hoffnung

Wie sehr Corbyn in der eigenen Partei umstritten ist, zeigen die beiden ehemaligen Labour-Abgeordneten Ian Austin und John Woodcock, die dazu aufriefen, die Konservativen zu wählen. Corbyn wäre als Premier nicht tragbar, so die Erklärung. Dann trat mit Tom Watson auch noch der stellvertretende Labour-Chef aus der Partei aus. All das passierte Anfang des Monats.



Schenkt man den britischen Umfragen Glauben, wird Corbyns Labour bei den Wahlen in drei Wochen kaum eine Chance haben gegen Johnsons Tories und ihre Brexit-Einheitsfront. Doch die Umfragen im Vereinigten Königreich liegen oft daneben. Corbyn reist mehr durchs Land als Johnson und Labour ist stärker als die Tories in den sozialen Netzwerken. Vor allem aber ist das Mehrheitswahlrecht immer für eine Überraschung gut.

Jeder Wahlkreis wählt seinen Abgeordneten, wer die meisten Stimmen hat, geht nach Westminster. Das kann zum taktischen Wählen verleiten. Linksliberale könnten in vielen Wahlkreisen zu Labour tendieren, statt wegen mangelnder Erfolgsaussichten Libdems oder Grüne zu wählen. Der Wunsch hinter diesem Gedanken, den viele Linke in Großbritannien hegen, heißt „Hung Parliament“. Ein Parlament demnach ohne absolute Mehrheit – und eine von schottischen Nationalisten und Liberaldemokraten geduldete Labour-Minderheitsregierung.



Bei ITV muss die Moderatorin Johnson und Corbyn zum Handschlag und zum Versprechen zwingen, sprachlich nicht ausfällig zu werden im Wahlkampf. Das Händeschütteln fällt dementsprechend wenig herzlich aus, es ist eher ein „du mich auch“, rasch verschwinden beide wieder hinter ihren Rednerpulten. Und bald danach wieder in ihren Wahlkampagnen. Noch sind es drei Wochen bis zum 12. Dezember. Dem Termin, an dem das Vereinigte Königreich ein neues Parlament und eine neue Regierung bekommen soll. An dem aber vor allem über den Brexit abgestimmt wird.