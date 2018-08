Après un an d’atermoiements et faute d’obtenir des avancées suffisantes en matière d’environnement, le ministre français de la Transition écologique Nicolas Hulot a annoncé hier qu’il avait pris la décision de quitter le gouvernement. “Je prends la décision de quitter le gouvernement”, a déclaré Nicolas Hulot sur France Inter, après avoir confié qu’il se sentait “tout seul à la manœuvre” sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement. Nicolas Hulot a précisé qu’il n’avait prévenu ni le président ni le premier ministre de cette décision, par crainte qu’ils ne le convainquent de rester au gouvernement. “C’est une décision d’honnêteté et de responsabilité”, a-t-il déclaré. Une décision pourtant qui laisse des questions.

De notre correspondant Bernard Brigouleix, Paris

Hier matin sur France Inter, Nicolas Hulot a justifié en ces termes sa démission: “Est-ce que nous avons commencé à réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation des pesticides, l’érosion de la biodiversité, l’artificialisation des sols? La réponse est non (…). Est-ce que les petits pas suffisent à endiguer ces périls, à inverser la tendance et même à s’adapter, car nous avons déjà basculé dans la tragédie climatique? La réponse est non.” Et de cette série de “non”, le désormais ancien ministre rend manifestement responsable, sans le dire de manière totalement explicite, Emmanuel Macron et le gouvernement, mais aussi l’opinion publique, qui ne lui semble pas prête à faire les choix qu’il estime indispensables. En fait, M. Hulot espérait un changement radical du mode de production et d’échanges, et une nouvelle organisation de la société, pour préserver les ressources naturelles, la faune, la flore, le climat … C’est peu dire qu’il ne l’a pas obtenu.

Concrètement, le bilan ministériel de Nicolas Hulot n’est pas inexistant, mais il est maigre. L’arrêt du projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, a certes rendu (en principe) à l’agriculture environ mille hectares, contre l’avis de la population locale. Les mots “environnement, climat, biodiversité” figureront bien à l’article 1 de la Constitution. D’autres petits succès ont été obtenus à la marge. Mais que de couleuvres avalées par ailleurs!

La part du nucléaire dans le “mix” énergétique français ne sera pas significativement réduite avant longtemps, le glyphosate reste autorisé en France pour trois ans encore, il n’a jamais pu promouvoir le “nouveau modèle agro-alimentaire” qu’il réclamait, et s’est même trouvé exclu des “Etats généraux de l’alimentation” l’automne dernier. Et, d’une manière générale, presque tous les arbitrages budgétaires ont été rendus au détriment de son ministère.

Ultime humiliation, lundi, pour ce défenseur de la cause animale: une réunion des organisations de chasseurs à l’Elysée, en présence d’un lobbyiste bien connu des milieux cynégétiques qu’il a vainement tenté de faire sortir de la salle, et qui a abouti à diviser par deux le prix du permis de chasse. C’était la goutte d’eau de trop dans ce calice déjà débordant d’amertume, et qu’il a finalement décidé de ne pas boire jusqu’à la lie.

Macron et son gouvernement devront faire face à plusieurs problèmes

Dans les rangs de l’exécutif, l’annonce de la démission de Nicolas Hulot a pris tout le monde de court. La surprise n’en était pourtant qu’à moitié une: plusieurs fois déjà, devant les déceptions répétées qui lui étaient ...