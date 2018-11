Der Heilige Hubertus gilt als Schutzpatron der Jäger, Förster und Jagdhunde.

Bei dem ihm gewidmeten “Haupeschfest” am Samstag und Sonntag in Berdorf drängten sich tausende Besucher dicht an dicht durch das beschauliche Örtchen.

Von Marc Gatti

Wie bereits in den Vorjahren fanden rund 7.000 Besucher den Weg in das herbstliche Müllerthal. Knapp 120 Stände luden die Besucher bei angenehmen Wetterverhältnissen zum Flanieren ein. Künstler und Kunsthandwerker aus dem In- und Ausland präsentierten ihre Kreationen. Dazu gehörten sowohl Keramiker als auch Goldschmiede und Kunsthandwerker, die Metall und Holz verarbeiteten.

An den beiden Tagen boten mittelalterliche Ritter, Gaukler und Stelzenläufer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm an. Wie die Tradition es vorsieht, konnten die zahlreichen Besucher Käse, Milchprodukte und regionale Produkte wie Viez, Wurst und Süßes aus dem “Naturpark Mëllerdall” entdecken. Nicht fehlen durften natürlich auch Gulasch- und Erbsensuppe, “Kniddele mat Speck” und “Gromperekichelcher”.

Das Fest wird von den “Fraen a Mammen” aus Berdorf organisiert. Dazu gehörte ebenfalls die traditionelle Hubertusmesse die im Amphitheater “Breechkaul” zelebriert wurde. Die anschließende Hundesegnung fand unter der Regie des lokalen “Syndicat d’initiative” statt.

3 Fragen an Linda Hartmann, Präsidentin der “Fraen a Mammen Berdorf”

Wie erklären Sie sich den Erfolg des “Haupeschfest” in Berdorf?

Dieser Erfolg hat uns auch überrascht. Seit etwa zehn Jahren steigen die Besucherzahlen rapide. Das Hubertusfest gibt es schon lange in Berdorf, aber seit nun 14 Jahren organisieren die “Fraen a Mammen” den Kunsthandwerkermarkt. Wir waren vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Eine besonders originelle Idee sind die individuellen Eintrittsklammern. Wie kam es dazu?

Jedes Jahr stellen wir 7.000 solcher Eintrittsklammern zu einem bestimmten Thema her. Während in den Vorjahren recycelte Kaffeekapseln aus Aluminium mit Federn und Perlen, Nudeln oder Flaschenkapseln zum Einsatz kamen, haben unsere Mitglieder dieses Mal beschlossen, die Klammern mit Wolle zu dekorieren. Seit März haben sie daran gearbeitet.

Was passiert mit den Einnahmen?

Der gesamte Erlös unseres Hubertusfestes wird traditionell an eine karitative Organisationen gespendet. Durch die drei Euro Eintritt und das Standgeld konnten wir so über die Jahre fast 200.000 Euro spenden. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 26.500 Euro gespendet.

Abschließend möchte ich allen, die am Gelingen unseres Festes beteiligt sind, herzlichst danken. Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Das Datum für die 15. Auflage steht auch bereits fest: Diese wird am 9. und 10. November 2019 stattfinden. Da Allerseelen im kommenden Jahr auf einen Samstag fällt, wird das Hubertusfest ein Wochenende nach hinten verschoben.