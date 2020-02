Während der Sommermonate zieht es den Gemeinen Luxemburger (homo luxemburgensis) oft in ferne Gefilde – verständlicherweise. Es gibt in Steinfort trotz voranschreitendem Klimawandel noch immer keinen Strand und auch das Müllerthal verliert nach der achten Durchquerung seinen Reiz. Wer aufgrund von ausbeuterischen Arbeitsverpflichtungen oder mangels Reisebudget trotzdem hierbleibt, dem bieten die Congés Annulés in den Rotondes zumindest einen kurzfristigen Urlaubsflair.

Von unserem Korrespondenten Tom Haas

Die Kulisse ist traumhaft – es ist immer wieder bemerkenswert, wie gerade alte Industriebrachen mit etwas Farbe und Dekoration zu anheimelnd anmutenden Plätzen mutieren. Die Lichter und Girlanden, Liegestühle und Bodenmalerei verwandeln den Platz zwischen den alten Lokschuppen am Abend des sechsundzwanzigsten Julis in einen Ort der Gemütlichkeit. Vermutlich liegt es daran, dass man meint, hier hätte der Mensch sich die Produktionsmittel angeeignet und seinen Bedürfnissen angepasst. Ein zweiter Blick straft die Illusion Lügen: Natürlich wird hier gearbeitet. Hinter den Theken schuften an dem heißen Sommerabend die Gastronomen, um das Publikum mit Speis und Trank zu versorgen. Musiker verausgaben sich auf der Bühne, bunt gekleidete Promoter verteilen Gadgets von Sponsoren, Helfer und Techniker wuseln durchs Gedränge, um den reibungslosen Ablauf des Abends zu gewähren. Mittendrin: Marc Hauser.

Was der Verantwortliche für das musikalische Programm jedes Jahr zwischen Ende Juli und Ende August hier auf die Beine stellt, verdient Respekt. Vom 26.7. bis 23.8. gibt es jeden Tag Programm – Konzerte, DJ-Sets, Filmvorführungen. Eine Atempause ist nicht vorgesehen. Auch bei der Opening Night diesen Freitag wurden sämtliche Register gezogen: 5 Acts auf drei Bühnen, drinnen wie draußen. Der Indoor-Bereich verwandelt sich jedoch auch zu später Stunde noch innerhalb kürzester Zeit in einen Brutkasten, der Hitze sei’s gedankt. Die Künstler schert das wenig: MAD MAD MAD liefern ein elektronisches Trommelfeuer und veranlassen selbst das fußfaule Publikum Luxemburgs zum Tanz. Zu dem Zeitpunkt wissen sie noch gar nicht, was ihnen mit Rich Aucoin noch bevorsteht.

Es gibt in diesem Land noch tanzende Menschen

Aber von vorne: Den Abend eröffnen Jackie Moontan und Autumn Sweater mit knackigem Indie, durchwoben von verschiedensten Einflüssen von Rock’N’Roll bis Electro. Auch das ist ohne Zweifel eine Besonderheit und eine Stärke der Congés Annulés: Das Festival gewährt einen wundervollen Einblick in die lokale Musikszene und gibt luxemburgischen Künstlern die Gelegenheit, neben internationalen Acts zu performen und zu beweisen, dass sie sich keineswegs verstecken müssen. Hier zeigt sich bereits, woran man als regelmäßiger Besucher der Rockhal eigentlich nicht mehr geglaubt hat: Es gibt in diesem Land noch tanzende Menschen. Und sie wurden nicht eigens für diese Veranstaltung importiert, wie eine befragte Tänzerin dem verwunderten Autor dieser Zeilen glaubhaft versicherte. Erfüllt von echter Freude wogten die Leiber auf dem kiesbedeckten Boden vor der Bühne – als wären sie wirklich im Urlaub.

Je später der Abend, desto mehr wurde auch getanzt. Womit allerdings niemand gerechnet hatte, war der verrückte Kanadier. Rich Aucoin hat das Konzept einer Bühne entweder nicht verstanden, oder – was wahrscheinlicher ist – er hält es für absolut überflüssig. Ab dem zweiten Song packte der Sänger das Mikrofon mit der Rechten, eine kleine Lampe mit der Linken, sprang ins Publikum und forderte zum Tanz heraus. Von nun an waren alle Teil der Performance und das anfängliche Befremden wich bald einer fast schon orgiastischen Euphorie, der sich niemand im Raum entziehen konnte. Nach dem einstündigen Konzert, bei dem alle mitgetanzt und mitgesungen hatten (dankenswerterweise gab es einen Bildschirm mit den Lyrics in bester Karaoke-Manier), tropfte der Schweiß von der Decke.

Mit dem Freitagabend ist nun die Route vorgezeichnet, die das diesjährige Festival einschlägt. In den nächsten Wochen erwartet den abendlichen Kurzurlauber ein hochkarätiges Programm in den Rotondes, dem man allenfalls eine gewisse Einseitigkeit vorwerfen kann. Bei aller Liebe für das Spannungsfeld zwischen Indie, Noise, Pop und Electro hätte eine Erweiterung des Genrespektrums dem Booking zumindest nicht geschadet. Ungeachtet dessen finden sich einige Juwelen im Programm, alleine diese Woche schon die Psychedelic Porn Crumpets am Dienstag und Hotel Lux am Freitag.

Das ganze Programm

29.07 airship 81 + Slumbergaze − Showcase

30.07 Psychedelic Porn Crumpets (support: The Choppy Bumpy Peaches)

31.07 Screening: The Library Music Film (+ DJ set)

01.08 Bo Ningen

02.08 Namdose + Hotel Lux (support: Cosmokramer)

03.08 Screening: Shut Up and Play the Piano

04.08 Drahla (support: Only 2 Sticks)

05.08 Heartbeat Parade + Pleasing

06.08 La Bofia + Ocean Tides

07.08 Hand Habits (support: C’est Karma)

08.08 Jungstötter (support: Whale Vs Elephant)

09.08 Night curated by Radio 100,7 with The Golden Filter (UK) + Hokube (LU) + DJ sets by Bobby Bieles (LU) & E-Lodie

10.08 Them Lights (supports: Ariah Lester + Løme)

11.08 Daughters

12.08 Tomaso Roccaforte (DJ set)

13.08 Julien Baker (support: Bartleby Delicate)

14.08 Foxwarren

15.08 Son Lux

16.08 Church of Analogue

17.08 Uphill Bookings & Two Steps Twice Night with The Mighty Breaks + Loivós + Port Erin

18.08 Sensu

19.08 Bodega (support: Eutarnase)

20.08 Julia Jacklin

21.08 The Beths (support: Peaness)

22.08 Aquaserge (support: Sh’napan)

23.08 Closing Night mit Napoleon Gold, Les Big Byrd, Go March