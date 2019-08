In einem vor kurzem in den Cahiers luxembourgeois erschienenen Artikel vergegenwärtigt Marc Limpach die Geschichte des luxemburgischen Intellektuellen und eröffnet die Debatte mit der Frage nach dem heutigen Status des Intellektuellen in Luxemburg – Limpach bezieht sich zum Teil auf einen Artikel von Josée Hansen, in dem diese behauptete, der Intellektuelle in Luxemburg sei vom Aussterben bedroht. Dies gilt leider nicht nur für Luxemburg – und einer der Gründe mag darin liegen, dass der Intellektuelle sich zunehmend mehr mit sich selbst als mit der Welt beschäftigt.

Eigentlich müsste die intellektuelle Zunft sozialen Netzwerken eine gesunde Portion Misstrauen entgegenbringen – weil sie nicht nur um die plakative Selbstdarstellung, sondern auch um das, was dahintersteht, weiß. Als da wären die Algorithmen, die das virtuelle Weltbild auf das eigene Benutzerprofil maßschneidern, die Kluft zwischen dargestellter und persönlicher Zufriedenheit, die Überwachungsmechanismen, die längst aus dem fiktionalen Rahmen der bekifften Internetparanoia in die Wirklichkeit entflohen sind.

Trotzdem verfallen Künstler und (zum Teil selbst ernannte) Intellektuelle immer häufiger ebendiesem Selbstdarstellungswahn, teilen zweifelhafte Errungenschaften mit, verfallen der kurzen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne des Internets, liefern folglich nur fragmentierte Überlegungen und nutzen Facebook und Konsorten wie viele andere – zu Selbstvermarktungszwecken. Solche Ablenkungsmechanismen hindern einen daran, eine Gesamtanalyse eines Systems oder einer Gesellschaft aufzustellen – und niederzuschreiben.

Die Fassade des sozialen Pinnwandlebens zerbröselt so immer mehr und weicht einer Welt, in der jeder seinem virtuellen Freundeskreis irgendwas andrehen will – meist wohl einfach die eigene Virtuosität. Das soziale Zusammenleben auf Facebook ist bald nicht mehr und nicht weniger als ein wirtschaftlicher Austausch. Selbst geteilte Artikel unterliegen dem Prinzip des Selbstbildschaffens und dienen hauptsächlich dazu, dem anderen das eigene Interessenzentrum zu vermitteln.

Die Befriedigung eines basischen Anerkennungstriebes versperrt so die Möglichkeit einer tiefgründigeren Analyse. Künstler und Denkende werden vom System ermutigt, Selbstdarstellung zu betreiben, und gehen stupiden Vermarktungsstrategien nach, um den Bekanntheitsgrad nach oben zu schrauben – als pars pro toto sei hier das dämliche Phänomen, sein kürzlich veröffentlichtes Buch in diversen Ferienorten von Lesern, Fans oder Bekannten ablichten zu lassen, erwähnt.

Da der Denkende um die Niveaulosigkeit dieses Nach-unten-Anpassens weiß, wird er dazu verleitet, seiner Selbstvermarktung ebendiesen ironischen Unterton zu verpassen, der Anfang der 70er als postmoderne Ironie bezeichnet wurde. Leider hat diese Ironie, wie David Foster Wallace in seinem Essai „E Unibus Pluram“ überzeugend darstellte, im späten Kapitalismus ihre Wirkung vollends verloren. Es ist nämlich ganz gleich, bzw. ist es dem System herzlich egal, ob man sich ironisch oder unironisch vermarktet – Hauptsache der wirtschaftliche Austausch findet statt.

Die Ironie ist schmückendes und letztlich heuchlerisches Beiwerk – sie wird zur bloßen Ausfallsicherung, mit deren Hilfe man zeigen kann, dass man doch noch gegen die Selbsterniedrigung rebelliert, obwohl man eigentlich weiß, dass man dies längst nicht mehr tut. Es ist kein gutes Zeichen, zu sehen, dass sich die denkende Zunft – in Luxemburg und im Ausland – oftmals nicht mehr über das System auslässt, sondern diesem aus Egomanie und Anerkennungssucht längst selbst verfallen ist.