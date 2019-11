So hat sich die Ministerin das bestimmt nicht vorgestellt, als sie sich im April 2019 an den hauptstädtischen Geschäftsverband (UCVL) wendete. In der E-Mail kritisierte sie den mangelnden Einsatz der UCVL für die vom Tram-Ausbau betroffenen Geschäfte, gab noch ein paar gut gemeinte Ratschläge, erklärte ihre Vorgehensweise als Geschäftsfrau – wie sie später mitteilte, sei sie aber nicht mehr am operativen Geschäftsgeschehen beteiligt – und unterzeichnete als Ministerin.

Am Freitag veröffentlichten alle Oppositionsparteien gemeinsam einen offenen Brief, in dem sie fordern, dass der Premier die Ethik-Kommission einberufen soll. Der Stein des Anstoßes für weitere Nachfragen der Opposition war der Inhalt des Briefes. CSV-Fraktionschefin Martine Hansen sagt am Freitag gegenüber dem Tageblatt: „Sie hatte als Ministerin unterschrieben, dafür hat sie sich entschuldigt.“

Bettel will Ethik-Rat nicht einberufen

Gravierender ist aber der Inhalt des Briefes: „Eine Ministerin darf sich nicht in das alltägliche Geschäft eines Betriebes einmischen. Das stellt einen Interessenkonflikt dar.“ Dass sich Cahen mit ihrem Schreiben nicht nur für die Allgemeinheit starkmacht, davon geht die Oppositionspolitikerin aus dem Norden aus: „Sie hat sich für ihre Interessen eingesetzt, also die Geschäfte in Luxemburg-Stadt (wo sich das Schuhgeschäft der Familie Cahen befindet, Anm. d. Red.) und nicht beispielsweise für die Läden in Ettelbrück.“

Cahen reagierte zwar bereits vergangenen Montag auf die Vorwürfe über ihren Facebook-Account. Zufriedenstellend scheinen die Erklärungen der Ministerin aber nicht zu sein. Denn einen Tag nach der Kritik der Junior-Partei hat auch die parlamentarische Opposition, namentlich CSV und ADR, am Montag eine parlamentarische Anfrage zu dem Thema gestellt – die schon am folgenden Tag von Premier Bettel beantwortet wurde. Aus der Antwort geht hervor, dass Premier Bettel nicht gewillt ist, die Ethik-Kommission in der Affäre einzuberufen. „Wenn man den Ethik-Rat in solchen Fällen aber nicht einberuft, dann braucht man keinen“, meint Hansen.

„Jetzt entwickelt sich das Ganze immer mehr zum Politikum“

Die anderen Oppositionspolitiker schließen sich dem Vorstoß von CSV und ADR an. Marc Baum („déi Lénk“) sieht das Hauptproblem in der Verweigerung des Premiers, den Ethik-Rat nicht einzuberufen. „Damit tut er Premier Cahen keinen Gefallen. Jetzt entwickelt sich das Ganze immer mehr zum Politikum.“ Laut dem Abgeordneten von „déi Lénk“ müsste die Sache aber untersucht werden.

Sven Clement von der Piratenpartei sieht die Sache ähnlich. Die Forderung nach einem Rücktritt von Cahen unterstützen die Piraten nicht, aber die Ethik-Kommission sollte dennoch einberufen werden. „Die Opposition soll nicht Richter in dieser Sache sein, es ist auch keine strafrechtliche Geschichte, es ist eine Frage der Interpretation“, sagt Clement auf Nachfrage. So könne sich die Politik daran messen, was sie 2014 bei der Gründung dieser Kommission versprochen hat.

In diesem Zusammenhang ist es interessant zu erwähnen, dass ein Regierungsmitglied den Bericht der Ethik-Kommission auch nur auf vertraulicher Basis anfordern kann. Das macht die Aufklärung der Angelegenheit nicht unbedingt transparenter. Denn so könnte die Regierung abwarten und dann nachträglich auf ein eventuelles Fehlverhalten der Ministerin entsprechend reagieren.