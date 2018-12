Aber nicht nur unser Blick auf die Vergangenheit kann sich als realitätsfremd entpuppen. Auch unsere aktuellen Weltbilder sind teils verzerrt, weshalb wir unser Glück oft in einer imaginären Vergangenheit suchen. Gerade in der medialen Sphäre leidet die Wirklichkeitsabbildung stark. „Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“ gilt für viele Journalisten weiterhin als stumpfes Credo. Also für genau jene Beobachter des Zeitgeschehens, die sich regelmäßig über Politikverdrossenheit und die Machtlosigkeit der „einfachen Leute“ beklagen – gleichzeitig aber unverhältnismäßig wenig darüber berichten, dass sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Wandel jenseits blutiger Revolten möglich ist. Und tagtäglich stattfindet. Sie fokussieren lieber das „MAGA (light)“ ihrer jeweiligen Gesellschaften als die hochkomplexen sozialen Ungerechtigkeiten und Verbrechen, die sich etwa in Renten-, Gesundheits- und Finanzsystemen entfalten.

Selbst in Luxemburg konnte man während des diesjährigen Wahlkampfs eine fast irrationale Faszination für den hiesigen, kaum mit dem Ausland vergleichbaren Rechtspopulismus beobachten. Ob in den sozialen oder in den klassischen Medien: Je nach Zeitpunkt drängte sich der Eindruck auf, es könnte 2018 auch in Luxemburg zu einem waschechten Rechtsruck kommen. Doch dem war nicht so. Im Gegenteil: Jene Zeitgenossen, die ihre giftigen Parolen am lautesten schrien, schafften nicht einmal den Sprung in die Chamber. Wieso also diese obsessive Beschäftigung mit einem Randphänomen? Alles nur eine kollektive Vorsichtsmaßnahme, um westliche Demokratien nicht noch weiter nach rechts rutschen zu lassen? Eine schlichte Fehleinschätzung? Oder gar die Sehnsucht nach einem klar erkennbarenantidemokratischen Gegner, den man heldenhaft bekämpfen kann? Es ist wohl eine Mischung aus mehreren Faktoren. Dabei war und ist die Realität in Luxemburg eine andere. Allein zwei Umfragen haben 2018 gezeigt, dass nicht „Lëtzebuergesch“ und Ausländer die Hauptsorgen der Luxemburger sind: Es sind vernünftige und zukunftsorientierte Sorgen wie Wohnungsbau, steigende Preise sowie Bildungs- und Umweltfragen. Nicht alles wird schlechter.