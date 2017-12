Ein Auto ist am Samstagnachmittag in Flammen aufgegangen – und zwar mitten auf dem Kreisel in Foetz. Wie das CI Steinbrücken berichtet, bemerkte der Fahrer des Mercedes um 16.30 Uhr plötzlich Rauch. Er hielt mitten auf dem Kreisel an und sprang aus dem Wagen.

Als die Feuerwehr den brennenden Wagen erreichte, stand der bereits lichterloh in Flammen. Sechs Wehrleute löschten das Fahrzeug mit Schaum und Atemschutzmasken. Aber alle Hilfe kam für den Benz zu spät: Der Wagen brannte komplett aus.

Vor Ort waren das CISMR, die Escher Polizei und ein Krankenwagen vom CI Esch.