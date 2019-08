Der Fahrer eines dunklen Fiat älteren Baujahrs beschädigte am Freitagabend gegen 21.25 Uhr die gesamte Fahrerseite eines an der Straße abgestellten grauen Mini Cooper in der Schifflinger Cité Paerchen. Im Anschluss flüchtete der Täter. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.