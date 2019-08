Er soll Patienten Notfallmedikamente gegeben haben, um sie dann reanimieren zu können. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen einen Pfleger wegen fünffachen Mordes. Gibt es noch weitere Fälle?

Schlimmer Verdacht gegen einen Krankenpfleger aus Völklingen: Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen den 27-jährigen Mann wegen fünffachen Mordes und zweifachen Mordversuchs. Er soll Patienten nicht verordnete Notfallmedikamente gegeben habe, um diese in Lebensgefahr zu bringen. Anschließend habe er versucht, sie zu reanimieren. Zuerst hatte der Saarländische Rundfunk über den Fall berichtet.

Potenziell tödliche Wirkstoffe verabreicht

Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen März 2015 und März 2016 im Saarland ereignet haben. In dieser Zeit sei der Pfleger in der SHG-Klinik in Völklingen beschäftigt gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die von der Deutschen Presse-Agentur um eine Stellungnahme gebetene Klinik äußerte sich zunächst nicht dazu.

Sieben gestorbene Patienten seien bei den Ermittlungen exhumiert und die sterblichen Überreste toxikologisch untersucht worden, erklärte die Behörde. Bei sechs von ihnen seien Wirkstoffe gefunden worden, die nicht ärztlich verordnet gewesen und potenziell tödlich seien. Der Mann habe von Januar 2015 bis März 2016 in der Klinik in Völklingen gearbeitet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat er sich vorerst nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Fall erinnert an Serienmörder Högel

Der Fall weckt schlimme Erinnerungen an die Mordserie des Krankenpflegers Niels Högel. Das Landgericht Oldenburg verurteilte ihn am 6. Juni wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft. Högel war bereits zuvor zweimal verurteilt worden, 2015 unter anderem wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft. Er hatte Patienten mit Medikamenten in lebensgefährliche Situationen gebracht, um sie dann reanimieren zu können. In zahlreichen Fällen gelang das nicht mehr.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Saarbrücken begannen die Ermittlungen gegen den heute 27 Jahre alten Pfleger bereits im Juni 2016. Damals sei er in den frühen Morgenstunden auf eine Intensivstation des Krankenhauses in Saarburg im benachbarten Rheinland-Pfalz gekommen und habe sich als Notarzt ausgegeben. Dem Personal habe er gesagt, er müssen an einem Patienten eine besondere Untersuchung vornehmen. Dabei habe er eine Notarztjacke angehabt und einen Defibrillator sowie einen Monitor dabei gehabt. Zu der Behandlung kam es aber nicht, Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest.

Bereits wegen Betrugs in Haft

Eine Überprüfung ergab, dass er eigentlich als Pfleger auf einer Intensivstation im Uniklinikum Homburg arbeitete und dort nicht zur Nachtschicht erschienen war. Es habe sich herausgestellt, dass in Homburg bereits klinikinterne Ermittlungen gegen den Mann liefen, weil er einer Patientin ein nicht verordnetes Medikament verabreicht haben soll.

Inzwischen sitzt er laut Staatsanwaltschaft aufgrund eines Urteils des Amtsgerichts Saarbrücken in anderer Sache – wegen Betrugs – in dreijähriger Strafhaft im Gefängnis der saarländischen Landeshauptstadt.

Der 27-Jährige war nach Auskunft der Staatsanwalt Saarbrücken zuvor in Kliniken in Wiesbaden und Frankfurt beschäftigt gewesen. Die zuständigen Ermittlungsbehörden in Hessen würden über die neuen Erkenntnisse informiert. Es gebe vorerst keine konkreten Hinweise auf ähnliche Taten in Wiesbaden und Frankfurt – das dortige Wirken des Beschuldigten müsse aber geprüft werden.