Am Samstagmorgen ist im Industriegebiet Trierweiler-Sirzenich oberhalb von Trier ein Baukran umgestürzt. Das teilt die Polizei in Trier mit. Es sei lediglich Sachschaden in bisher unbekannter Höhe entstanden, aber keine Menschen verletzt worden. Der Grund des Unfalls stehe noch nicht fest.

Prinzipiell blieb die B51 zwar frei befahrbar, aufgrund der Sperrung der Einfahrt zum Industriegebiet entstand aber dennoch erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der B 51. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 12 Uhr an.