Ab 1. März 2020, so sieht es das Regierungsabkommen vor, wird der öffentliche Verkehr, darunter auch der Personentransport per Bahn in Luxemburg gratis sein. Wie setzt die CFL dies um? Der zuständige Minister François Bausch und Marc Hoffmann (CFL) gaben am Montag Erklärungen.

Es werde keinen Abbau von Personal geben – an diese Prämisse im Rahmen der neuen Tarifregeln, die ja auch im CFL-Statut festgehalten ist, erinnerte Minister Bausch in Anwesenheit von Vertretern der beiden Eisenbahngewerkschaften FNCTTFEL und Syprolux. Die freien Kräfte sollen zu einer besseren Kundenbetreuung genutzt werden. In diesem Zusammenhang rüstet die nationale Eisenbahngesellschaft zurzeit auf und stattet alle Mitglieder ihres Personals, die in Kundenkontakt stehen, mit Tablets aus.

Auf diese Weise sollen zeitnah bzw. in Realzeit Informationen über den Verkehr auf dem Netz, über Verspätungen, Pannen und andere Zwischenfälle an die Kunden gemeldet werden können; dies in Kombination mit dem neuen Informatiksystem Auris, das die entsprechenden Daten über das Netz liefern wird, und dem speziellen Programm RailTab. Besonderes Augenmerk will die CFL also auf den Empfang und die Begleitung der wachsenden Kundschaft legen.

Plus 70 Prozent Fahrgäste

Die Zahl der Kunden nahm in den letzten sieben Jahren um 70 Prozent zu, wie der Minister erklärte – und die Zahlen steigen weiter. Dies habe mit einem wachsenden und besseren Angebot zu tun; von der Preisbefreiung der Fahrten verspricht sich Bausch kaum zusätzliche Nutzer. Vom Ausbau des Bahnhofs Luxemburg und jenem von anderen Strecken, so etwa jener nach Wasserbillig, schon. Die CFL, die zurzeit mit neuem Material beliefert wird, muss also auch künftig mit einer Zunahme des Passagieraufkommens rechnen, der kostenlose Transport wird hingegen eher eine logistische Herausforderung sein.

Im Übrigen wird nicht alles kostenlos angeboten werden: So wird die erste Klasse bestehen bleiben. Für sie und für die vielen grenzüberschreitenden Fahrten müssen auch nach dem 1. März 2020 Tickets gelöst werden.

Die Eisenbahngesellschaft will die „Erfahrung des Bahnhofs durch die Kunden neu erfinden“, ihnen eine tägliche qualitativ hochwertige Dienstleistung bieten. Mehr Personal auf den Bahnsteigen soll für einen besseren Empfang und mehr Informationen sorgen: In zwei Bahnhöfen (Ettelbrück und Bettemburg) sollen Pilotprojekte in Richtung Kundenfreundlichkeit gestartet werden.

Die Rolle der Zugbegleiter wird von der Gesellschaft überarbeitet. Diese sollen „Botschafter der CFL“ werden, die Passagiere bereits auf dem Bahnsteig empfangen, Durchsagen machen, Antworten auf die Fragen der Gäste liefern, über Störungen informieren, aber auch Zählungen und Umfragen durchführen sowie darauf achten, dass das Material in Ordnung ist, und beispielsweise Toiletten, die einer Reparatur bedürfen, melden.

Editpress Marc Hoffmann und François Bausch gaben die nötigen Erläuterungen

Auch die sog. „Agents d’accueil“ und die „Chefs de surveillance“, das Personal an den Bahnsteigen also, soll pro-aktiv auf die Bedürfnisse der Reisenden eingehen, die Informationen der Hinweistafeln und der Durchsagen an den Bahnsteigen überprüfen, aber auch Gäste im Falle von Störungen im Zugverkehr auf entsprechende Alternativen (Bussen, Taxis usw.) hinweisen. Da ab 1. März des kommenden Jahres weniger Fahrkarten verkauft werden, sieht die CFL die Notwendigkeit nicht mehr gegeben, Verkaufsstellen in ihrer bisherigen Menge zur Verfügung zu stellen.

Schließungen von Fahrkartenschaltern

So ist geplant, bis spätestens zum März des kommenden Jahres die Verkaufsstellen in Bettemburg, Petingen, Rodange, Mersch, Ettelbrück, Clerf, Ulflingen und Wasserbillig zu schließen. Die Kunden werden auf eine breite Auswahl an digitalen Angeboten zurückgreifen können. Smartphone-Anwendungen (Apps), das Internet-Angebot, kostenloses WiFi an Bahnhöfen und in den Zügen sowie SOS-Säulen in vielen Bahnhöfen zählen hierzu.

Zur Sicherheit der Nutzer wird die Videoüberwachung ausgebaut (in Bahnhöfen, in Zügen und auf Park&Ride-Plätzen. Bereits jetzt würden 80 Prozent der Bewegungen überwacht, hieß es dazu am Montag. Die Aufnahmen werden im Bedarfsfall der Polizei zur Verfügung gestellt; im Normalfall werden die Aufnahmen nach zwei Wochen gelöscht.

Der Ticketkauf kann neben den weiterhin bestehenden Fahrkartenschaltern auch über Apps, über das Internetangebot cfl.lu, über das Callcenter der CFL oder über den telefonischen Informationsdienst getätigt werden. Im Bahnhof Luxemburg wird weiterhin ein Empfangs- und Verkaufszentrum bestehen, internationale und nationale Tickets können daneben künftig im Bahnhof Belval-Université gekauft werden.

Im Escher Bahnhof wird ein Schalter von einem TICE-Mitarbeiter besetzt sein, der auch Zugtickets erster Klasse und grenzüberschreitende Tickets verkaufen wird. Die Ticketautomaten werden weiterhin bestehen, bei ihnen wird der Fokus aber künftig auf grenzüberschreitende Produkte gelegt werden. In den bisherigen Bahnhöfen mit Wartesaal werden diese den Gästen auch künftig zu den gleichen Zeiten wie bisher zur Verfügung stehen.

Alternativen für 16 Schalterbeamte

74 der insgesamt 90 CFL-Schalterbeamten sind durch die geplanten Schalterschließungen nicht betroffen; die 16 verbleibenden CFL-Mitarbeiter haben die Wahl zwischen drei Alternativen: Sie können entweder Empfangspersonal an den Bahnsteigen werden, in Schalter wechseln, die nicht von den Schließungen betroffen sind, oder sich für einen anderen Job bei der CFL melden.

Die Gewerkschaften, die in die Vorbereitungen einbezogen wurden, bedauerten am Montag u.a., dass in Ulflingen künftig nur mehr Personal zu finden sein wird, wenn es dort zu Bauarbeiten kommt.