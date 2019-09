Roberto Traversini wurde 1963 in der Provinz Pesaro und Urbino in Italien geboren. 1994 nahm er zum ersten Mal an den Nationalwahlen teil. Erst 19 Jahre später rückte er für Felix Braz in die Chamber nach, als dieser Minister wurde. Fast zeitgleich übernahm Traversini als Erster Schöffe das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Differdingen von Claude Meisch (DP), der ebenfalls Minister wurde.

2017 wurde Roberto Traversini mit einem beachtlichen Resultat im Bürgermeisteramt bestätigt. Er erhielt rund 5.000 Stimmen, von denen auch die Differdinger Grünen profitierten. Sie konnten ihre Sitze im Gemeinderat mehr als verdoppeln. So kletterten sie von drei auf sieben Sitze. Georges Liesch, der zweitplatzierte Grünenpolitiker, konnte lediglich 3.310 Stimmen für sich verbuchen.

Bei den Nationalwahlen am 14. Oktober 2018 wurde der 56-Jährige im Südbezirk hinter Felix Braz zum ersten Mal direkt ins Parlament gewählt. „Ich habe 124 Prozent mehr Stimmen als 2013 bekommen. Das ist natürlich einmalig. Vor mir liegen nur Felix Braz und François Bausch. Und ich war weder Spitzenkandidat, noch war ich auf einer ‘table ronde’ oder habe mich mit meinen Ämtern nach vorne gerückt. Auch im Hinblick auf meine Lebensgeschichte ist das großartig. Ich wurde nicht in Luxemburg geboren, meine Eltern wurden mit der Polizei über die Grenze gesetzt. Das Ergebnis von 2017 und die Bestätigung in diesem Jahr verleihen mir ein enorm gutes Gefühl“, freute sich der Grünenpolitiker in einem Interview, das am 23. Oktober 2018 im Tagblatt erschienen ist.

Ebenfalls 2018 wurde Traversini in einer geheimen Sitzung von Pro-Sud-Vorstandsmitgliedern zum neuen Präsidenten des Gemeindesyndikats gewählt. Elf Kommunen sind Mitglied beim Syndikat: Bettemburg, Differdingen, Düdelingen, Esch/Alzette, Käerjeng, Kayl, Monnerich, Petingen, Rümelingen, Sassenheim und Schifflingen. In den Mitgliedsgemeinden wohnen insgesamt 171.000 Menschen.

Politisch konzentriert sich Roberto Traversini vor allem auf die Umwelt, die Jugend und das Wohnungswesen. Er war Mitgründer des CIGL („Centre d’initiative et de gestion local“) Déifferdeng, wo er auch Präsident ist, des Jugendtreff Saba Déifferdeng und der „Entente des gestionnaires des maisons de jeunes“.

Am Freitag kündigte Roberto Traversini an, ab kommenden Montag von seinen Posten als Bürgermeister der Stadt Differdingen zurückzutreten. Er wird jedoch weiterhin im Parlament sitzen.