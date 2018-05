“Life can be so beautiful”: Auf einer Mauer sitzen, im Hintergrund spielt die Musik – und die Sonne genießen. Das wurde vielen Besuchern am Samstag bei “Koll an Aktioun” in Obermartelingen geboten.

Bis ins Jahr 1986 wurde an der luxemburgisch-belgischen Grenze gelegene Ortschaft noch Schiefer gebrochen und zu Dachschiefer verarbeitet. Aus der alten Produktionsstätte ist heute ein anschauliches Industriemuseum geworden. Aber einmal im Jahr ist alles anders: Bei “Koll an Aktioun” gibt es Musik, Artisten, Kulinarisches und Kunst.

Das Festival richtet sich an ein breites Zielpublikum. Das Motto der Veranstaltung lautet “Le festival pour toute la famille” erläuterte Nick Friedel von der Vereinigung Kolibri, die das ganze organisiert. Die ehemalige Schiefergrube mit ihren alten Gebäuden macht den besondere Charme des Fests aus.

Sound aus der Vergangenheit

Schon zum Festivalauftakt am Samstag wurde vieles geboten. Die Mischung aus nationalen wie auch internationalen Bands sorgte gleich von Beginn an für ausgelassene Stimmung. Manch einer – besonders die Ältere – fühlten sich beim “Sound” der jungen Bands in die 1960er, 70er, 80er oder 90er Jahren zurückversetzt. Aber es gab auch elektronische Klänge – und Rap.

Aber nicht nur Musik gab es zu erleben. Wer zum Beispiel noch nicht das richtige “Outfit” hatte, konnte sich beim “Vide Dressing” mit Second-Hand-Mode oder beim Kleiderbus “Akabo” mit sozial und fair produzierter Bekleidung eindecken.

Ein großes Erlebnis war für viele Besucher der Auftritt der Akrobaten von “Circus unARTiq”. Bei ihrer Show in luftigen Höhen standen nicht nur bei den Kindern die Münder vor Begeisterung offen. Daneben gab es verschiedene Kleinkunst- und Theateraufführungen.

Kulinarisch wurde der Rahmen ebenfalls weit gespannt: Das Angebot reichte von Luxemburger Hausmannskost wie “Kniddelen” oder “Wainzossis” bis hin zu Biogerichten oder sogar veganer Kost.

Von Olivier Halmes