Die Vertreter der drei Regierungsparteien haben sich am Mittwochmorgen zum ersten Mal offiziell zu Koalitionsverhandlungen getroffen. Ein Szenario, das so schon 2013 stattfand. Wir haben uns die Delegationen angeschaut – und sie mit denen von damals verglichen.

Der Verhandlungsführer

Als Regierungsbilder (formateur) gehört DP-Spitzenkandidat Xavier Bettel nicht der Verhandlungsdelegation seiner Partei an. Er soll die Gespräche als zukünftiger Premierminister moderieren. Ihm steht als Assistent sein erster Regierungsrat im Staatsministerium, Jacques Thill, zur Seite.

Die DP

Die DP hat die meisten Abgeordneten in der neuen Chamber und deshalb eine relativ gute Ausgangslage für die Verhandlungen. Die CSV-Spitze hat am Dienstagabend (noch einmal) verlauten lassen, dass die Christsozialen bereitstünden, falls die blau-rot-grünen Koalitionsgespräche keine Früchte trage. Eine CSV-DP-Regierung ist zwar unwahrscheinlich, doch die Liberalen könnte die mögliche Koalition mit der CSV als Druckmittel benutzen.

Die Delegation

Die Delegation der Liberalen wird von Parteipräsidentin und Ex-Familienministerin Corinne Cahen angeführt. Mit dabei: Der ehemalige Finanzminister Pierre Gramegna, der ehemalige Bildungsminister Claude Meisch, die Bürgermeisterin der Hauptstadt Lydie Polfer, Generalsekretär Claude Lamberty, Partei-Vize Lex Delles und der ehemalige Landwirtschaftsminister Fernand Etgen. Sekretär der Delegation ist der ehemalige Wohnungsbauminister Marc Hansen.

2013 sah die DP-Delegation ganz anders aus. Etgen, Meisch und Polfer waren die drei einzigen, die damals schon dabei waren. Die Liberalen nahmen damals Guy Daleiden, den langjährigen Filmfunds-Chef und damaligen Zentrums-Präsidenten ihrer Partei mit. Auch die DP-Spitzenkandidatin im Osten, Maggy Nagel, saß mit am Tisch. Sie wurde Kulturministerin, musste ihren Posten aber im Dezember 2015 räumen. Auch die beiden früheren Fraktionssekretäre Lex Folscheid und Dan Theisen verhandelten für die Liberalen. Folscheid wurde später als Erster Regierungsrat die rechte Hand von Bildungsminister Claude Meisch. Die Personalie Alain Kinsch sorgte damals für besonders viel Wirbel. Kinsch war Partner bei der Unternehmensberatung EY – und damit als Mitglied der Privatwirtschaft am Tisch vertreten.

Die LSAP

2013 gewann die LSAP 13 Sitze und ging auf Augenhöhe mit der DP in die Verhandlungen. Diesmal sieht das anders aus. Mit ihren zehn Sitzen haben die Sozialisten dieses Mal eine deutlich geschwächte Position in den Koalitionsgesprächen. Auch sie könnten theoretisch das Argument einer möglichen Koalition mit der CSV aufs Tapet bringen. Wegen des Verlusts an Sitzen ist das Szenario einer Zusammenarbeit mit den Christsozialen allerdings äußerst unwahrscheinlich.

Die Delegation

Die Delegation der LSAP wird angeführt vom Ex-Wirtschaftsminister und Vize-Premier Etienne Schneider. Mit dabei sind Ex-Innenminister Dan Kersch, Parteipräsident Claude Haagen, Fraktionschef Alex Bodry, LSAP-Vizepräsidentin Taina Bofferding, Ex-Sozialversicherungsminister Romain Schneider und Ex-Arbeitsminister Nicolas Schmit. Sekretärin der Delegation ist die LSAP-Fraktionsmitarbeiterin Brigitte Chillon.

Die beiden Schneiders, Bodry und Schmit waren schon vor fünf Jahren dabei. Damals saßen noch Außenminister Jean Asselborn und Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo mit am Verhandlungstisch. Auch Lucien Lux, der damals noch Fraktionschef der Sozialisten war, verhandelte mit. In seiner Wohnung auf dem Limpertsberg soll der Plan einer Koalition zwischen Blau-Rot-Grün 2013 geschmiedet worden sein. Claude Tremont wurde als Fraktionssekretär der LSAP ebenfalls mit in die Verhandlungen genommen.

Die Grünen

Die Grünen gingen am Sonntag deutlich gestärkt aus den Parlamentswahlen. Sie konnten die Zahl ihrer Sitze von sechs auf neun erhöhen. Damit haben sie die alte Koalition gerettet und können mehr Ansprüche als noch vor fünf Jahren stellen. Eine Koalition mit der CSV wäre rechnerisch nicht möglich – außer ein dritter Partner springt ein. Diese Karte werden die Grünen also nicht spielen können.

Die Delegation

Die grüne Delegation wird von Ex-Justizminister Félix Braz angeführt. Mit am Tisch sitzen Ex-Infrastrukturminister François Bausch, Ex-Umweltministerin Carole Dieschbourg, Ex-Staatssekretär Claude Turmes, Parteipräsident Christian Kmiotek und die Abgeordneten Josée Lorsché und Sam Tanson, die bei diesen Wahlen ein sehr gutes Resultat einfahren konnten. Der Staatsrat und Mitarbeiter der Grünen-Fraktion Mike Mathias geht als Sekretär mit in die Verhandlungen.

Braz, Bausch, Lorsché und Tanson waren schon vor fünf Jahren dabei. Der kürzlich verstorbene Staatssekretär Camille Gira saß damals ebenfalls mit am Tisch. Er wurde von Claude Turmes ersetzt, der auch seinen Posten in der letzten Regierung übernommen hat. 2013 waren auch Fraktionschefin Viviane Loschetter und der Abgeordnete Henri Kox mit dabei. Sie werden dieses Mal nicht an den Gesprächen mit teilnehmen.

So geht es jetzt weiter

Vor fünf Jahren dauerten die Koalitionsgespräche nur einen Monat. Damals standen die drei Parteien allerdings unter großem Druck, denn sie mussten rasch Signale senden, dass sie zu dritt und ohne die CSV funktionieren konnten. Diesmal können sie sich Zeit lassen. Bis Mitte November sollen elf Arbeitsgruppen das Fundament der Gespräche legen.

Diese Teams konzentrieren sich auf diese Aufgaben – und könnten einen Ausblick auf die zukünftigen Regierungsressorts geben:

Öffentliche Finanzen, Steuern, Finanzmarktentwicklung, Brexit und internationale Auswirkungen Wirtschaft, Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit, Tourismus, Energie Soziales, Familie, Gesundheit, Chancengleichheit Bildung, Sport, Kindheit, Jugend, Hochschule und Forschung, Kultur Staat, Institutionen, Verwaltungsreform, Öffentlicher Dienst, Datenschutz Nachhaltige Entwicklung, Klima, Ressourcenschutz, Verbraucher, Landwirtschaft Wohnen, Kommunen Internationale und grenzüberschreitende Politik, Europa, Zusammenarbeit, Verteidigung, Integration, Einwanderung Medien, IT, Digitalisierung Infrastruktur, Raumplanung, Mobilität Justiz, Innere Sicherheit

Die Koalitionäre wollen auch mit den Sozialpartnern und den Chefs wichtiger Behörden sprechen. Die eigentlichen Führungstreffen werden im Kulturministerium in Luxemburg-Stadt abgehalten. Bisher sind nur Termine bis Mitte November festgelegt. Es werden allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit weitere hinzukommen.