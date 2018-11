Die drei Koalitionsparteien haben am Donnerstag die wichtigsten Punkte ihres Koalitionsvertrages vorgestellt. Nicht alle stoßen auf Gegenliebe. Das sind ihre Gegner.

Die drei Parteien haben sich geeinigt. Nachdem Regierungsbildner Xavier Bettel am Mittwoch ankündigte, dass die Koalitionsverhandlungen frühzeitig abgeschlossen wurden, haben die Chefverhandler am Donnerstag die wichtigsten Punkte des Koalitionsvertrages vorgestellt. Nicht jeder findet sie sinnvoll. Einige stoßen sogar auf starken Widerstand. Ob die Vorhaben umgesetzt werden können, hängt in vielen Fällen auch davon ab, wie sie von ihren Gegnern aufgenommen werden.

Die Mindestlohnerhöhung

Sie war eine “rote Linie” für die Sozialisten: die Mindestlohnerhöhung um 100 Euro am 1. Januar 2019. Die Forderung der LSAP hat es in das Koalitionsabkommen geschafft, und obwohl noch nicht alles bis zum 1. Januar geklärt werden kann, hat LSAP-Spitzenkandidat Etienne Schneider versprochen, dass die Maßnahme rückwirkend gelten soll, falls es länger dauert.

Größter Gegner einer Mindestlohnerhöhung ist die Arbeitgebervereinigung UEL (“Union des Entreprises Luxembourgeoises”). Die Vertreter des Patronats betonen immer wieder, dass der Mindestlohn nicht einfach so erhöht werden könne, weil viele Unternehmen sich das nicht leisten könnten. Nun verspricht die Regierung eine Kostenaufteilung auf Staat und Unternehmen. Außerdem im Koalitionsvertrag: eine Senkung der Unternehmenssteuern um 1 Prozent. Diese wird wohl in den Verhandlungen als Argument genutzt werden, um das Patronat zu besänftigen.

Der kostenlose öffentliche Transport

Man könnte glauben, dass gratis Tram fahren eigentlich jedem gefallen müsste. Doch es bleiben noch Probleme zu regeln. Die Regierung muss noch erklären, wie sie das Geld eintreiben will, das bisher durch die Ticketverkäufe eingenommen wurde: laut Online-Magazin Reporter immerhin 66 Millionen Euro. Ein Lösungsansatz, der in den Verhandlungen besprochen wurde, wäre die Reduzierung der Kilometerpauschale. Durch diese können Arbeitnehmer einen Teil ihres Benzingeldes über die Steuern absetzen. Für einige ein schlechter Tausch.

Die in- und ausländischen Viel-Autofahrer sind allerdings nicht die einzigen Gegner: Die beiden Transportgewerkschaften Syprolux und Landesverband haben bereits angekündigt, dass sie gegen den kostenlosen öffentlichen Transport sind. Sie fordern weitere Investitionen in Bahn und Bus und glauben, dass der öffentliche Transport in Luxemburg in seinem jetzigen Zustand keine Gratis-Fahrer verkrafte.

Die Individualbesteuerung

Ob verheiratet, gepacst oder Single, das soll in Zukunft keine Rolle mehr bei den Steuern spielen. Die Regierung hat angekündigt, dass sie die Steuerklassen abschaffen will. In Zukunft soll nur noch die Familienzusammensetzung und nicht mehr ihre Form bei der Besteuerung eine Rolle spielen. Noch ist nicht viel über das Vorhaben der nächsten Regierung bekannt. Steuerfragen lösen allerdings immer Diskussionen aus, wie die Einführung der letzten Steuerreform vor zwei Jahren gezeigt hat. Es bleibt also abzuwarten, wie die (steuer)klassenlose Gesellschaft von Blau-Rot-Grün aussehen soll.

Die beiden zusätzlichen freien Tage

Die beiden zusätzlichen freien Tage waren eine Überraschung bei diesen Verhandlungen. Zwar hatte die LSAP im Wahlkampf für mehr Freizeit geworben, allerdings war von einer 38-Stunden-Woche die Rede – und nicht von weiteren Urlaubstagen.

Da Luxemburg keine euroskeptische Partei im Parlament hat, ist davon auszugehen, dass die Einführung des “Europa-Tages” niemanden wirklich stören wird. Der zusätzliche Urlaubstag könnte zu Diskussionen mit den Arbeitgebern führen. Allerdings werden sich diese wohl in Grenzen halten, weil man bei nur einem zusätzlichen Urlaubstag kaum von einer Revolution sprechen kann. Mit der 38-Stunden-Woche hat all dies wenig zu tun.

Lösung beim Drittzahlersystem

Die antretende Regierung will endlich eine Lösung in den Diskussionen um das Drittzahlersystem finden. Von einer wirklichen Einführung eines sogenannten “tiers payant” war am Donnerstag nicht die Rede. Die Verhandler sprachen von einem informatischen System, das dafür sorgen soll, dass sowohl Ärzte als auch Patienten so schnell wie möglich ihr Geld erhalten.

Die Ärztevereinigung AMMD hat sich in den letzten Monaten immer wieder vehement gegen das Drittzahlersystem gewehrt. Einer ihrer Argumente hierfür war die Angst vor einer Beschneidung ihrer Therapiefreiheit. Die Situation spitzte sich sogar so weit zu, dass die Ärzte nicht mehr an vorgesehenen Gesprächen teilnehmen wollten.

Auch hier stehen also zähe Verhandlungen für die Regierung an, wenn sie die Ärzteschaft von ihrem System überzeugen will. Ob es sich beim Endprodukt schließlich um ein Drittzahlersystem – oder um etwas Vergleichbares – handeln wird, muss sich erst zeigen.

Die Legalisierung von Cannabis

Die Legalisierung von Cannabis wird die wohl umstrittenste Maßnahme der Regierung sein. Zwar hat das Thema wegen Entkriminalisierungen und Legalisierungen im Ausland etwas an Aufregerpotenzial verloren, trotzdem gibt es immer noch zahlreiche Menschen, die eine Legalisierung für gefährlich halten. Die Argumente der Gegner reichen von Cannabis als Einstiegsdroge über Verharmlosungsbedenken bis hin zu gesundheitlichen Gefahren.

Für welches Modell sich die Regierung entscheiden wird, ist noch nicht klar. Das in Luxemburg wohl bekannteste Beispiel: Die Niederländer setzen “nur” auf eine Entkriminalisierung des Cannabis und eine Tolerierung des Verkaufs. Allerdings sind in anderen Ländern, wie beispielsweise Kanada, mittlerweile eine komplette Legalisierung des rekreativen Konsums umgesetzt worden. Die Maßnahme könnte aber auf jeden Fall eine breite gesellschaftliche Debatte in Luxemburg auslösen.

Glyphosat und Biolandwirtschaft

Die Regierung will bis zum 31. Dezember 2020 das umstrittene Herbizid Glyphosat in Luxemburg verbieten lassen. Außerdem soll die Bio-Produktion in der luxemburgischen Landwirtschaft bis 2025 auf 20 Prozent steigen. Zurzeit liegt dieser Wert noch unter 5 Prozent. Diese beiden Forderungen werden bei den Bauernverbänden der konventionellen Landwirtschaft auf wenig Gegenliebe stoßen.

Die Regierung hat noch nicht erklärt, wie sie diese Ziele erreichen will. Die konventionellen Bauern behaupteten in den letzten Jahren immer wieder, dass ein Ausstieg aus dem Glyphosat nicht einfach für sie ist. Wie die Bio-Landwirtschaft dermaßen gefördert werden soll, ist auch noch nicht klar. Trotz verschiedener Maßnahmen der vergangenen Regierung hielt sich der Umstieg von konventioneller auf biologische Landwirtschaft in den vergangenen Jahren in Grenzen.